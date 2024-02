Srdnatý odpor nestačil. Česi na úvod boje o ME padli, s favoritem drželi krok

PŘÍMO Z ŘECKA | Dlouho před třinácti tisíci diváky na palubovce Olympiacosu Pireus vzdorovali a ještě 13 minut před koncem vedli, nakonec si však favorit s jedenácti euroligovými hráči na soupisce prosadil svou. Čeští basketbalisté prohráli první zápas kvalifikace o ME 2025 v Řecku 64:72 a v pondělí potřebují v Pardubicích zdolat Velkou Británii, aby získali ve čtyřčlenné skupině, z níž první tři postoupí na EuroBasket, půdu pod nohama.

Tvrdým basketbalem bez velkých kudrlinek, za to se spoustou fyzického kontaktu a s těsnou obranou, která přinutila české basketbalisty k osmnácti ztrátám, vyhráli nakonec Řekové svůj domácí zápas. Čeští borci však rozhodně neodevzdali mač boje.

Díky vyhrané první čtvrtině (15:12) založili na vyrovnaný zápas, byť ve vyprodané hale Míru a přátelství (13 000 diváků) nepanovalo zrovna přívětivé prostředí. Hned při prvním českém útoku se bučelo, Ondřej Balvín během střelby trestných hodů reklamoval, že mu fanoušci svítí laserem do očí. K chorálu „Hellas, Hellas“ ale čeští basketbalisté domácí fans příliš nepouštěli. V tvrdosti a fyzičnosti se vyrovnali Řekům, kteří byli při střelbě za trojkovým obloukem dlouho nuloví a minuli prvních deset pokusů. Španělský kouč v českých službách Diego Ocampo udržoval vysoké tempo rychlou rotací, za prvních 7 minut protočil na palubovce 10 hráčů.

Odolný výkon dal outsiderům zápasu z Česka ve 12. minutě náskok 21:14, když bitvu o doskoky vyhrával proti Řekům zpravidla Ondřej Balvín. První reprezentační minuty dostal na horké půdě i debutant Vojtěch Sýkora, dvaadvacetiletý nováček z týmu píseckých Sršňů. Už se zdálo, že Češi vyhrají i první poločas, jenže v posledních vteřinách se vynořil nad obroučkou Konstantions Mitoglou, nejlepší hráč prvního poločasu (14 bodů + 5 doskoků), a smečí po neúspěšné trojce Giannoulise Larentzakise dal domácím jednobodové vedení (32:31).

Češi však po obrátce zareagovali skvěle. Slepené trojky Martina Peterky s Tomášem Satoranským a Jaromírem Bohačíkem daly týmu ve 23. minutě náskok 40:33, Řekové však zvedli diváky ze sedadel šňůrou 8:0 a český výběr bral oddechový čas. Domácí si vybudovali do té doby nejvyšší náskok 5 bodů (46:51) při střídání Satoranského, jehož na rozehrávce zastupoval Ondřej Sehnal a vůbec se mu nevedlo (1 bod, 4 fauly a 4 ztracené míče za 9 minut hry). Nepovedená česká sekvence dostala Řeky do varu, v poslední minutě třetí čtvrtiny pak při těsné obraně navíc rozsekl Satoranskému hlavu na temeni Panagiotis Kalaitzakis. I tak čeští basketbalisté stále ukazovali obří odolnost a do poslední části si nesli manko pouze tří bodů (50:53).

Český lídr prchl na ošetření do šatny, ale krátce po začátku čtvrté čtvrtiny už kvapil zpět do hry. Povzbuzení Řekové už ale systematicky navyšovali náskok, po trojce naturalizovaného Američana Thomase Walkupa vedli ve 35. minutě už 61:52 a vše směřovalo k tomu, aby premiéru svého kouče Vassilise Spanoulise na lavičce národního týmu dotáhli k vítězství. To se také stalo…

V pondělí od 20.15 nastoupí basketbalisté k druhému zápasu kvalifikace o ME v Pardubicích proti Velké Británii.