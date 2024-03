Kaderkův klub tone. Basketbalistky Slavie jsou bez výplaty, řeší se změna

Výtečná sezona basketbalistek pražské Slavie dostala temný odstín. Obvinění prezidenta Českého tenisového svazu Iva Kaderky se úzce dotýká i týmu z pražského Hloubětína, jehož dres také oblékají bývalé reprezentantky Kateřina Suchanová (za svobodna Elhotová) a Alena Hanušová.

Před hráčky Slavie v úterý předstoupila Kaderkova manželka Darina, sama bývalá ligová basketbalistka. A týmu oznámila, že vzhledem k zadržení jejího manžela není klub nadále schopný vyplácet výplaty. Podle zjištění Sportu mají basketbalistky podepsané smlouvy se společností GAME-MANAGEMENT-CONSULTING, jejímž jediným statutárním zástupcem je šedesátiletý Kaderka.

Hráčky rokovaly, zda v rozehrané sezoně, v níž brzy odstartuje play off, pokračovat. Pokud by se tak nestalo, klub by dostal pokutu půl milionu korun a přišel by o licenci. Nakonec zvítězilo sportovní hledisko nad finančním. „Máme informace, že sezonu dohrají,“ potvrdil ve středu Sportu Jakub Večerka, ředitel ŽBL. Tentýž den večer basketbalistky Slavie nastoupily na palubovce KP Tany Brno k přímému souboji o třetí místo a prohrály vysoko 58:87. V prvním zápase po Kaderkově zadržení utržily o minulém víkendu doma debakl se suverénním USK Praha 44:105.

O tíživé situaci v klubu se nikomu nechce příliš hovořit. „S mančaftem, co máme, jsme udělali super výsledek. Pro mě je zázrak, že jsme čtvrtí, že jsme dvakrát porazili Chomutov, jednou KP Brno a Hradec. S výsledky jsem spokojený a to, co se stalo teď, jde mimo mě. Já s tím nic nenadělám a komentovat to nebudu,“ sdělil trenér Dušan Medvecký, jehož tým má s bilancí 13 vítězství a 7 porážek náskok 5 výher na pátý Hradec Králové. Darina Kaderková vyjádření Sportu neposkytla s tím, že v tuto chvíli s médii nebude komunikovat.

Záležitostí se zabývá i předseda České basketbalové federace Miroslav Jansta. „Pozorně sledujeme situaci. Jde nám o to, aby se dohrála liga. Samozřejmě nemůžeme do soukromých vztahů vstupovat, ale jsme připraveni a nápomocni dodat řešení,“ uvedl.

Jaké řešení může přijít? Kaderka si již před léty basketbalový klub pořídil jako hračku, jeho dcera Eva v něm ještě pod hlavičkou BLK VŠE Praha hrávala ligu. Nyní podle informací ze zákulisí záleží hlavně na přístupu obviněného funkcionáře, v jehož silách už s největší pravděpodobností nebude klub hrající v nové hale SA Rokytka – Aréna táhnout.

Podle informací Sportu jsou vážnými uchazeči o Slavii Poděbrady, kde se již dříve nejvyšší basketbalová soutěž hrála. Tamní subjekt by údajně zdarma převzal licenci pro ŽBL i závazky k hráčkám a realizačnímu týmu, de facto by tedy klub přestěhoval z Prahy do středních Čech. Druhý zatím známý zájemce je z regionu Olomoucka.