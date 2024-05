Nymburk se vrací na basketbalový trůn! Finále s Ústím zvládl v pěti zápasech

Nymburk loni neuspěl poprvé od roku 2003, poté co vypadl v semifinále s pozdějšími šampiony z Opavy. Od roku 2004 dominovali Středočeši NBL nepřetržitě až do loňska s výjimkou roku 2020, kdy se soutěž nedohrála kvůli pandemii koronaviru. Pro Ústí nad Labem byl už postup do finále historickým počinem, severočeský klub dosáhl na první medaili.

Přehled vítězů ligy basketbalistů (od roku 1993):

1993 - USK Praha

1993/94 - Bioveta Brno

1994/95 - Bioveta Brno

1995/96 - Stavex Brno

1996/97 - ICEC Opava

1997/98 - ICEC Opava

1998/99 - Mlékárna Kunín

1999/00 - USK Praha

2000/01 - USK Praha

2001/02 - BK Opava

2002/03 - BK Opava

2003/04 - BK ECM Nymburk

2004/05 - ČEZ Basketball Nymburk

2005/06 - ČEZ Basketball Nymburk

2006/07 - ČEZ Basketball Nymburk

2007/08 - ČEZ Basketball Nymburk

2008/09 - ČEZ Basketball Nymburk

2009/10 - ČEZ Basketball Nymburk

2010/11 - ČEZ Basketball Nymburk

2011/12 - ČEZ Basketball Nymburk

2012/13 - ČEZ Basketball Nymburk

2013/14 - ČEZ Basketball Nymburk

2014/15 - ČEZ Basketball Nymburk

2015/16 - ČEZ Basketball Nymburk

2016/17 - ČEZ Basketball Nymburk

2017/18 - ČEZ Basketball Nymburk

2018/19 - ČEZ Basketball Nymburk

2019/20 - neuděleno kvůli pandemii koronaviru

2020/21 - ERA Basketball Nymburk

2021/22 - ERA Basketball Nymburk

2022/23 - BK Opava

2023/24 - ERA Basketball Nymburk

Počet českých titulů (v závorce čs. tituly):

19 - Nymburk

5 - Opava

3 - Brno (19), USK Praha (11)

1 - Nový Jičín