Protekční prcek? LeBronův syn míří na draft, Lakers ho chtějí pro tátu

Zástava srdce minulé léto, po ní nevýrazná první sezona na univerzitě. Nic nešlo podle plánu, přesto je Bronny James, nejstarší syn LeBrona Jamese, blízko NBA. Devatenáctiletý mladík prošel zdravotními testy a nyní ukazuje své schopnosti i tělesné proporce v rámci draft combine v Chicagu, kde jsou poměřováni zájemci o vstup do nejlepší basketbalové ligy. A koncem června si může při draftu nasadit kšiltovku LA Lakers, kteří o něj eminentně stojí. V šatně by se potkal i se slavným tátou, s nímž by vytvořil první duo otec – syn v dějinách ligy.