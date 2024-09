Autrey v Ostravě: pomůže hvězda k medaili? Chceme být týmoví, říká kouč

Reprízou souboje o třetí místo započal nový ročník basketbalové nejvyšší soutěže. A ostravská Nová huť na Děčín znovu nestačila, v zápase bez obran dostala na soupeřově palubovce přes sto bodů (103:94). „Chtěli jsme Děčínu oplatit prohranou sérii o bronz, měli jsme motivaci,“ řekl trenér Ostravy Adam Choleva. Navzdory úvodní porážce by se celek ze severu Moravy rád zařadil do užší špičky KNBL, pomoci má ligová hvězda Lamb Autrey, jehož Ostravští přetáhli od vicemistra z Ústí nad Labem, nebo donedávna opavský Martin Gniadek.

Na jaře si prožili basketbalové Nagano. Zatímco začátek uplynulé sezony rozjeli bídně a vypadalo to, že budou mít spíš barážové starosti, nakonec proklouzli do čtvrtfinále a v něm vyřadili obhájce titulu z Opavy. V Ostravě by byli rádi, aby nešlo o jednorázový výstřel do tmy a rozšířili sbírku klubových medailí. Ta poslední, bronzová, je už jedenáct let stará.

„Ambice bychom na semifinále znovu měli a umístění bychom chtěli ještě vylepšit, ale pořád jsme oproti ostatním menším klubem. Hlavní bude se dostat do play off a v něm bude záležet na tom, v jaké budeme formě, jestli ji znovu načasujeme na závěr sezony,“ zamýšlí se kouč Ostravy, jenž v 29 letech patří k nejmladším v lize.

Skalp regionálního rivala z Opavy v play off způsobil poprask. Dojatý byl i Cholevův otec Zbyněk, sám dlouholetý trenér Nového Jičína a Prostějova. Přestože basketbal v Ostravě je trochu v pozadí fotbalu či hokejových Vítkovic, divácký zájem roste.

„Po covidu fanoušci chodí víc a víc. Navíc jsme vždy o jedno, dvě místa vylepšovali umístění, takže lidi chodili. Teď bohužel přišly záplavy, uvidíme, jak to bude ve středu v domácím utkání s Pískem. Hlavní je, aby lidé měli kde bydlet. Basket je momentálně v Moravskoslezském kraji druhotný,“ líčí současný ostravský stratég.

Hlavně, ať trénují Češi

Choleva se stal hlavním trenérem v KBL v 25 letech, asistentem pardubického kouče Šotnara je 31letý Jan Dvořáček, Ústí nad Labem převzal třicetiletý Tomáš Reimer, ambiciózní Brno vede ještě o rok mladší Martin Vaněk. Jsou takto mladí trenéři aktuálním trendem?

„Mladé trenéry kvituji, hlavně, když to budou Češi. Když jsem začínal, tak to bylo specifické, protože s polovinou těch kluků jsem hrál. Teď už se od nich vzdaluji, takže je to na mých asistentech, aby s nimi byli větší kamarádi,“ popisuje Choleva.

Opírat se bude chtít o amerického rozehrávače či křídelníka Lamba Autreyho. „Stavět tým kolem něj můžeme, ale chceme hrát týmově a kolektivně, což se proti Děčínu v některých pasážích nedařilo. Každý hráč musí přidat polínko do ohně, abychom byli úspěšní,“ pokračuje Choleva s tím, že údajně nebylo složité jej z Ústí přetáhnout a ani to nezlikvidovalo ostravský rozpočet.

O historicky druhém nejdéle sloužícím Američanovi v Česku po Levellu Sandersovi přesto ústecký šéf Tomáš Hrubý prohlásil, že mu Ostrava nabídla peníze, jaké mu on dát nemohl. „Lamb je specifický člověk, miláček publika. Chce sem jít, ale pak řekne, že chce třikrát tolik peněz,“ vyprávěl Hrubý v červnu.