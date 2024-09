Balvín jako první Čech v čínské CBA: Luxus, nejlepší peníze. Rozjedu TikTok

Popište, jak se zrodilo vaše průkopnické angažmá v čínské nejvyšší soutěži CBA?

„Dva roky po sobě jsem tam byl už na letní lize. Minulý rok jsem tam za Ťiang-su Lions odehrál asi sedm zápasů, než jsem se zranil. Ale zahrál jsem dobře a už loni v létě jsem měl nabídku do CBA. Jenže jsem měl kontrakt s Prometejem. Mohl jsem se z něj dostat, kdybych šel na krev a byl na klub nepříjemný. Ale nechtěl jsem si ničit vztahy, nikdy nevíte, kdy budete známosti potřebovat. Nakonec to dopadlo tak, že jsem ještě rok v Prometeji pokračoval. Ale už v prosinci jsem se s Ťiang-su Lions domluvil, že tam zase do NBL na léto půjdu. Měl jsem i jiné nabídky, Lions nejsou tak ambiciózní jako třeba Hong Kong, ale bylo to prostředí, které jsem znal a v němž jsem se cítil pohodlně. Proto jsem se chtěl vrátit. A vlastně už letos na konci dubna jsem podepsal do CBA, což se ale zveřejnilo až nedávno.“

V NBL jste letos dominoval, byl jste nejlépe doskakujícím i blokujícím hráčem.

„A ještě jsem byl mezi pivoty i nejlepší přihrávač. Byla to pro mě zábava i skvělá výplň času před angažmá v CBA. Do jejího začátku v té chvíli zbývalo asi čtyři a půl měsíce a nic nedělat, to bych se úplně zbláznil.“

NBL je tedy jakási druhá liga a CBA extraliga?

„Oni NBL vyloženě říkají