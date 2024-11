Veselý jako lídr Barcelony. Trojkovou nálož v Eurolize předvedl po 14 letech

Veselý nejlepším výkonem v sezoně jistě potěšil svého nového kouče. Joan Peňarroya totiž naposledy vedl právě Baskonii Vitórii. Teď bylo jasné, že v katalánskobaskickém souboji má navrch Barca.

Největší kuriozita pro českého pivota? Veselý si k 17 bodům nečekaně pomohl třemi přesnými trojkami. Navíc se takto zpoza perimetru prosadil ze tří pokusů. Takže nečekaná stoprocentní úspěšnost. Tohle totiž není disciplína, kterou by měl podkošový hráč jeho ražení v popisu práce.

Jen jednou v kariéře předvedl v Eurolize podobnou podívanou. Bylo to ještě před jeho odchodem do NBA v dresu Partizanu Bělehrad v roce 2010. Tenkrát se rodák z Ostravy třikrát ze tří trojek prosadil kuriózně rovněž proti celku z města Vitória. To ale nenesl přídomek Baskonia, nýbrž Caja Laboral.

„Není to špatné. Je pravda, že na střelbě za tři pracuju. Byl jsem otevřený, cítil jsem, že by to mohlo vyjít, tak jsem střílel. Jsem za to šťastný. Snažím se týmu pomoci, jak to jen jde. Dnes to byly body a doskoky, příští zápas může být jiný,“ řekl po utkání bývalý hráč Washingtonu či Denveru.

Veselý totiž pomáhal notně i na obranné polovině, deseti doskoky taky suverénně ovládl statistiky zápasu.

Druhý český zástupce Tomáš Satoranský strávil na palubovce přes sedmnáct minut a zaznamenal 7 bodů, 5 doskoků a 1 asistenci.

I díky práci české dvojice to byla procházka barcelonskou zahradou. Šestou výhrou z osmi zápasů se katalánský velkoklub dostal do čela Euroligy. Bilanci šesti výher a dvou porážek si však připsaly ještě Fenerbahce, Žalgiris a Bayern Mnichov. Barca tak Baskonii vrátila říjnovou porážku ve španělské ACB lize. Tam se zatím Kataláncům tolik nedaří, prohráli totiž i s Málagou, takže mají na kontě dvě porážky ze šesti zápasů.

Evropská liga basketbalistů - 8. kolo:

FC Barcelona - Baskonia 91:68 (za domácí Veselý 17 bodů, 10 doskoků, 1 asistence, Satoranský 7 bodů, 5 doskoků, 1 asistence), Anadolu Efes Istanbul - Monako 69:81, Villeurbanne - Fenerbahce Istanbul 73:77, Panathinaikos Atény - Olympiakos Pireus 89:94, Boloňa - Maccabi Tel Aviv 84:77.