1,7 sekundy do konce a šílená otočka! Kouč Ostravy: Neměli jsme už slavit…

Co se dá stihnout za 1,7 sekundy? Třeba rozhodnout basketbalový zápas. V infarktové koncovce duelu mezi Ústím nad Labem a Ostravou už hosté po trojkové střele Lamba Autreyho slavili… Jenže to neměli dělat, protože Ondřej Šiška vzápětí vyhodil míč přes celé hřiště na Lesleyho Varnera a ten ještě nakonec rozhodl ve prospěch Slunety. Diváci v hale se chytali za hlavu, byli totiž svědky nevídaného momentu. „Tohle se nedá moc hodnotit,“ ulevil si po zápase trenér Ostravy Adam Choleva.

Ústecký web po finiši roku napsal: „Není konec, dokud není konec.“ Pravda… Když bývalá hvězda Ústí Lamb Autrey sekl své exspoluhráče těžkou trojkou na úplném konci a okázale hleděl do tribun, už nikdo nečekal, že by se takový zápas dal zvrátit. Zbývalo 1,7 sekundy do konce… A přesto ještě vyhrálo Ústí!

Ondřej Šiška totiž stihl vyhodit míč přes celé hřiště na Varnera, a ten desetinu sekundy před poslední sirénou udeřil. Konec. 79:78 pro domácí.

„Bleskově jsme na sebe koukli s Lesleym Varnerem a nezbývalo nic jiného než na něj hodit míč přes celé hřiště,“ popisoval pro iSport.cz autor bravurní asistence Ondřej Šiška. A někdejší 26letý nejlepší střelec dánské ligy, který si lišácky zaběhl za už pomalu radující se hráče Ostravy, se postaral o zbytek.

„Nechtěli jsme přitom, aby se míč dostal do rukou Autreyho, protože tyhle koncovky miluje a proměňuje. Nicméně i tak nám dal trojku. Varner potom ukázal, jak je velkým hráčem, hrál do poslední vteřiny, ostatně už nám takhle vyhrál několik zápasů. To je americká mentalita,“ pochvaloval si Šiška. „Reklama na basket, atmosféra byla skvělá a příští týden s Děčínem, kdy se to divácky ještě umocní, to bude husina,“ přidal pozvánku na blížící se severočeské derby.

Mysleli, že mají vyhráno

Když vedete necelé dvě vteřiny před koncem, asi úplně nečekáte, že nakonec prohrajete. „Nedá se to moc hodnotit. Šíšovi gratuluji za ten pas na konci, i když si nemyslím, že by to rozhodlo, protože jsme si zápas sami zkomplikovali v poslední minutě. Ale v tom je sport krásný a my jsme znovu smutní. Je těžké přijmout porážku, když 39 minut vedete. Spíš byl rozhodující faktor v tom, že ústecký Oguama měl 22 doskoků. Když prohrajete o bod, tak 22 míčů pro jednoho borce to ovlivní,“ litoval ostravský trenér Choleva.

„Vedli jsme o bod, ale zbývala sekunda a půl. Sami jste viděli, co se dá za takový čas stihnout. Neměli jsme slavit, ale přitlačit na balon, aby nemohla přijít dlouhá přihrávka, aby to vyhodili na naši polovinu. Balon letěl přes celé hřiště a takhle to dopadlo,“ nevěřil svým očím Choleva.

„Po Opavě je to druhý zápas v řadě, který jsme prohráli o bod. Po poslední střele jsme si mysleli, že máme vyhráno… Nevím, co k tomu říct. V basketu je možné všechno, Ústí mělo trochu víc štěstí. Taková chyba na konci, že ještě dostaneme koš, to je pak těžké,“ smutnil konsternovaný Štěpán Svoboda.

17. kolo KNBL

Sluneta Ústí nad Labem - NH Ostrava 79:78 (14:20, 33:43, 56:62)

Nejvíce bodů: Varner 16, Vyoral a Oguama po 12, Potoček 11 - Autrey 21, Heinzl 17, Michal Svoboda 10