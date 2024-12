LeBron má další rekord v NBA. Taky nastřílel deset tisíc bodů za Lakers

Hvězdný křídelník ani v 39 letech nepolevuje. Hrává bohatě přes třicet minut na zápas a proti Sacramentu přispěl 19 body k venkovní výhře 113:100. Podstatnější však bylo, že si uzurpoval další rekord. Odehrál totiž přes 34 minut a překonal tak letitý primát jiné legendy NBA Abdula-Jabbara z roku 1989, kdy někdejší šestinásobný vítěz NBA ukončil kariéru.

Kdybychom měli LeBronův čas na palubovce překlopit do dní, tak si představme, že odehrál téměř 40 dní čistého času pod reflektory nejlepší basketbalové ligy světa. Z toho několik minut už v říjnu ukrojil i společně se synem Bronnym.

„Je to cool pro celou naši rodinu. Pro mě jako pro otce to znamená strašně moc. Prožít takový okamžik se svým synem, to je to nejvíc, co si může otec přát,“ rozplýval se LeBron. Měsíc s měsícem se sešel a před Vánoci má další důvod k radosti.

Rekord v počtu minut v základní částu NBA King James doprovodil i pokořením hranice 10 tisíc bodů v dresu Lakers. V klubové historii mu tak nyní náleží 13. místo konkrétně se ziskem 10 002 bodů. Aby se dostal alespoň do top 10 Lakers, potřebuje nastřádat ještě 600 bodů k překonání Jamaala Wilkese (10 601 bodů). Jedenáctý je v tuto chvíli George Mikan (10 156 bodů) a dvanáctý Vern Mikkelsen (10 062 bodů).

Když loni překonal další Abdul-Jabbarův rekord v počtu nastřílených bodů v domácím zápase s Oklahomou, před jeho úspěšným košem, který pokoření znamenal, byla hala na nohou. Sám Abdul-Jabbar vstal a uznale tleskal svému nástupci. Nyní LeBron pokořil další milník.

„Je to jen závazek k mému řemeslu, vášeň a láska k basketbalu. Po sezoně si nikdy moc času na odpočinek nedopřeji. Prostě se pořád snažím udržovat tělo v co nejlepší kondici,“ řekl LeBron po utkání.

Kromě nového rekordu v základní části soutěže je také držitelem rekordu v počtu odehraných minut v play off, kde se zatím zastavil na 11 838 minutách. Celkem v NBA nastoupil k 1517 zápasům.

LeBron je také prvním aktivním hráčem NBA, který se stal dolarovým miliardářem. Přitom je to původem kluk z chudých poměrů.