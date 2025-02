Potupa Landes. Hejková oslavila domácí euroligovou derniéru postupem

Basketbalistky USK Praha to dokázaly. V odvetě postupového play off Euroligy v hale na Královce nedaly šanci francouzskému celku Landes. Zatímco venku vyhrály 72:68, pražská odveta byla jasná hlavně díky skvělé druhé půli. Po triumfu 69:43 postoupily Pražanky do Final six, tedy nového formátu závěrečných bojů Euroligy. Bylo to poslední domácí vystoupení USK mezi evropskou smetánkou pro slovenskou trenérku Natálii Hejkovou, která po sezoně u českého týmu skončí.