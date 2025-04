Turecká odplata. Nymburku se historický úspěch vzdálil. Hruban: Metr byl najednou jinde

Nymburku chyběl Matěj Svoboda, který si z ligového zápasu v Opavě přivezl poraněné rameno. Turci nechali mimo sestavu jeden z amerických trumfů Tyrona Wallace. Galatasaray má totiž po zimním posilování přetlak cizinců a do Ligy mistrů jich může nastoupit jen sedm, černý Petr vyšel překvapivě právě na hráče se 112 starty v NBA. A nevadilo to.

Galatasaray se jevil jako nejhorší možná varianta v osudí losu play off. Turecký celek po dvou prohrách s Nymburkem v roce 2024 totiž tentokrát ukázal svou sílu. Chtěli vendetu, což bylo patrné od prvních minut. „Z těch soupeřů, co jsme mohli dostat, je to nejtěžší tým. Na to ale nadávat nemůžeme. Talent a individuality jsou na jejich straně,“ řekl Vojtěch Hruban, kterému zhořkl jubilejní stý zápas v Lize mistrů před naplněnou Královkou, kam přišlo přes dva tisíce lidí.

Takhle silný soupeř se v Praze v nynější sezoně ještě nepředstavil. Výjimečný zápas odehrál Will Cummings, jehož kanón se zastavil na 33 bodech. Turkům pomohla i nejnovější posila speciálně pro Champions League. Američan Rob Gray přicházel na konci března jako nejlepší střelec italské ligy. Hruban se s ním zná ze svého krátkého angažmá ve Scafati. „Připravoval jsem na něj tým, ale Rob je skvělý střelec. Zastavuje se těžko. Chtěli jsme mu ztížit střelbu. Pak musíte doufat, že mine. Měl dost míčů, protože nehrál Wallace. Nebyl nakonec až takový problém v jeho osobě, ale v celkovém rázu hry,“ popsal zkušený český reprezentant.

O osudu zápasu rozhodla hlavně třetí čtvrtina, kde Nymburk nedokázal dlouho skórova,t a hosté si vypracovali klíčový náskok. Možná i kvůli úzkoprsému posuzování rozhodčích. „To byly často takové fauly napůl, které normálně osm z posledních deseti zápasů Ligy mistrů nikdo nepískal a my jsme hráli naši nátlakovou hru. Dvakrát byl metr najednou jinde. To bylo doma s Nanterre a teď. Tím si ale nechci stěžovat. Byli jsme i frustrovaní, že nám to nešlo obecně,“ doplnil smutný Hruban.

Situace je teď komplikovaná. V sérii hrané jen na dva vítězné zápasy tak musí Nymburk doufat, že vyhraje 15. dubna v Turecku. Pak by se rozhodující duel znovu hrál v Praze. Tabelliniho svěřence může alespoň těšit, že rozdíl ve skóre nehraje žádnou roli.

Basketbalová Liga mistrů - čtvrtfinále, 1. zápasy:

ERA Nymburk - Galatasaray Istanbul 80:106 (23:27, 47:49, 62:79)

Nejvíce bodů: Ceaser 14, Brown 13, Birts, Sehnal po 11 - Cummings 33, Gray 19, Young 13. Fauly: 28:18. Trestné hody: 17/13 - 27/20. Trojky: 7:12. Doskoky: 34:41.