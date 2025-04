Bravo, hráčky USK vládnou Evropě! Titul v Eurolize po 10 letech jako rozlučka s trenérkou Hejkovou

Mersin se na palubovce ani nerozkoukal a prohrával 0:10. Hráčky USK skvěle střílely za tři body. Navíc na jejich straně byla hala v Zaragoze. Skandování USK, USK připomínalo, že se snad hraje v Praze na Královce. Do hry zasáhla právě i Španělka Maite Cazorlaová v dresu Pražanek, která vynechala předchozí duel kvůli pochroumanému kolenu.

Mersin v semifinále porazil španělského zástupce z Valencie košem v posledních sekundách, USK zase jasně přehrálo krok před finále největšího favorita Euroligy z Fenerbahce, čímž si získalo berličku v podobě přízně domácího publika.

Tužby obou finalistů byly obrovské. Mersin hrál své druhé euroligové finále v historii. Klub založen až v roce 2015 si zahrál o titul jedinkrát v roce 2023. Tehdy jednoznačně padl s Fenerbahce. USK zase jedinkrát vyhrálo celou soutěž před deseti lety. Od té doby byly Pražanky ve Final Four (Final Six) šestkrát, ale titul klapnul až na sedmý pokus. Nečekalse však snadný duel. Mersin už letos třeba opanoval turecký pohár a v semifinále přemohl právě Fenerbahce. Zlobit měla hlavně Natasha Howardová, což se potvrdilo, ale Pražanky mají Brionnu Jonesovou. Urostlá Američanka šla do finále jako nejlepší střelkyně soutěže s průměrem 17, 4 bodu na zápas. Na tuto metu se dostala skoro za první poločas. Celkem nasázela 24 bodů a přidala 11 doskoků.

Tým slovenské trenérky Natálie Hejkové navíc skvěle bránil a udržel Mersin na 53 bodech. Přesto Mersin působil houževnatým dojmem. Na rozhodčí navíc vyvíjel tlak kouč Ahmet Kandemir. Turecký bouřlivák v jednom okamžiku vběhl dokonce do hřiště a vysloužil si technickou chybu.

„Hrají trochu nečistě, já jen doufám, že bude vše v pořádku a my udržíme vedení,“ řekla Hejková o poločase. Pro trenérskou ikonu USK se jednalo o poslední euroligový zápas v roli trenérky USK. Už v únoru totiž oznámila, že po sezoně z pozice hlavní trenérky odejde. Pětkrát v kariéře Euroligu coby vládkyně lavičky opanovala. Dvakrát s Ružomberokem, dvakrát se Spartakem Moskva a naposled v roce 2015 s USK. V neděli se však statistika pozměnila a členka Síně slávy FIBA vydobyla šestý primát.

Ve třetí čtvrtině došlo na kolaps Pražanek, které nebyly schopné téměř osm minut skórovat, a Mersin povstal. Díky agresivní hře na obranné polovině srovnal na 42:42, jenže pak se české vyslankyně přece jen zmátořily a dostaly se zpět do vedení.

Problémem byly ztráty, kterých USK vyprodukovalo o poznání víc a pak také málo úspěšné trestné hody, což Pražanky kompenzovaly lepší střelbou za dva a hlavně za tři body. V druhé půli vládly obecně vzato obrany. Agresivita Mersinu najednou byla až příliš a jeho hráčky si dělaly problémy s fauly. V závěru čtvrté čtvrtiny už se Pražanky dostaly dokonce do dvouciferného vedení systematickou a trpělivou hrou.

I přes třetí čtvrtinu, kdy USK nastřádalo jen sedm bodů, titul poputuje do Česka. Celkově svěřenkyně Natálie Hejkové ukázaly pestřejší paletu možností na obou stranách hřiště. Po deseti letech je tak velkolepý titul pro USK v ženské Eurolize na světě. Český hegemon se stal ve Final Four katem tureckých velikánů.

Do All Star pětky v Zaragoze se pak dostaly celkem tři hráčky USK. Vedle Jonesové to byly také Francouzka Valeriane Ayayiová a Australanka Ezi Magbegorová. Je to jen dokreslení fantastického závěru sezony pro Pražanky. Jonesová pak byla vyhlášena i nejužitečnější hráčkou závěrečného turnaje.