Je to legenda! Unikátní Hejková získala šestý euroligový titul: Už ale přišel čas, USK potřebuje změnu

Takto vypadá český unikát na mezinárodní scéně. Basketbalistky ZVVZ USK Praha se podruhé v historii staly vládkyněmi Euroligy. V tuzemsku bychom nenašli podobně laděný projekt v kolektivním sportu. Lví podíl na úspěchu má slovenská trenérka Natália Hejková, která postupně vybudovala druhou generaci s vítěznou mentalitou. Členka síně slávy FIBA si připsala druhý grál s USK a celkem šestý se třemi různými kluby. Teď to bylo ale loučení, slovenská ikona už v únoru oznámil konec na lavičce.

Pokud se budeme držet pořekadla, že s jídlem roste chuť, hráčky USK se v rámci této sezony Euroligy vytáhly od dobrého, byť nepříliš výjimečného předkrmu, k hlavnímu chodu z michelinské restaurace. Právě tak vypadala cesta ve Final Six. Italské Schio na úvod mělo být soupeřem, kterého Pražanky slupnou, což se taky potvrdilo. Jenže pak čekalo Fenerbahce.

Euroligový dream tým, mezi evropskou smetánkou neporažený patnáct měsíců v řadě. Musely přijít až Hejková a její ovečky, aby uvařily exkluzivní překvapení. A finále proti Mersinu? USK nedal osm minut ve třetí čtvrtině bod, přitom se říká, že třetí periody rozhodují zápasy. Kdepak. Vlastně se zdálo, že pražský vyslanec nemůže mejdan ve španělské Zaragoze prohrát.

USK se stal prototypem předního evropského celku. Od roku 2011 nezná česká nejvyšší soutěž jiného vítěze a Hejková přišla tento trend v roce 2012 udržovat jako jednu ze sportovních jistot. Ba co více, ukázalo se, že kromě citu pro basketbal a taktické vyspělosti má i jednu zásadní zbraň, kterou jí řada trenérů může závidět. Respektují ji největší hvězdy ženského sportu pod bezednými koši.

Vše si sedlo v sezoně 2014/15, kdy USK dovedla poprvé na trůn evropských šampionek. Deset let pak bojoval USK pravidelně ve Final Four, ale vždy se našel někdo silnější. Zejména po finanční stránce se těžko konkurovalo ruským gigantům. Až letos to mělo přijít zase.

A že na jméno rodačky ze Žiliny slyší i top světové hráčky, se ukázalo před začátkem této sezony. USK trápila marodka. Hejková tak verbovala hvězdu WNBA Isabelle Harrisonovou, že prý jestli by na začátku sezony Pražankám nepomohla, když už ročník v zámoří skončil. Basketbalová influencerka a modelka neváhala.

„Když jsem ji oslovila, okamžitě řekla ano. Možná jí pomohlo v rozhodování, že už v roce 2019 za USK hrála velmi dobře. Stala se rozdílovou hráčkou české ligy. Je nekonfliktní člověk, skvělá do kolektivu,“ řekla Hejková, když si s Harrisonovou plácly pro první dva měsíce sezony.

S hráčkami jsem do jisté míry kamarádka

Není divu, že se slovenská trenérka v roce 2019 stala členkou Síně slávy FIBA. Sedmnáctkrát bojovala se svými týmy na závěrečných turnajích Euroligy, šestkrát s opojným triumfem. V tomto ohledu nemá konkurenci. Díky druhému titulu s USK se navíc její životní štace srovnaly na roveň.

Po dvou euroligových grálech brala taky se Spartakem Moskevská oblast (2007, 2008) a s Ružomberokem (1999 a 2000). Zatímco v Rusku se úspěchy očekávají, v Ružomberoku si udělala velké jméno. Už za něj hrála a pak přešla plynule na druhou stranu. V letech 1987 až 2003 tým trénovala, než se vydala na štace do zahraničí. Ružomberok dostala zpět do nejvyšší soutěže a postupně na výsluní i v celoevropském měřítku. Poté dokazovala i na slovutnějších adresách, že to nebyla náhoda.

„Pravidla vztahu mezi mnou a hráčkami nijak speciálně nenastavuju. Vždycky jsem se snažila, a snažím se dodnes, být s nimi do jisté míry kamarádka. Ale hlavně, snažím se být rovná. Nejsem zákulisní hráč,“ řekla v knize Cesty ze dna, kterou deník Sport produkoval.

Hejková vystoupala do pozice, které by se kdekdo pevně držel. Slovenská legenda ale v únoru oznámila, že po sezoně na lavičce USK skončí. „Přišel čas. Tým potřebuje refresh. A musí se začít od trenérky,“ řekla s pověstným nadhledem.

Když Pražanky hrály poslední zápas euroligové části sezony doma na Královce proti francouzskému Landes, tleskalo se Hejkové vestoje. Klub si pro ni připravil transparent s nápisem Euroleague Queen a ona o půl druhého měsíce později znovu potvrdila, že přídomek euroligové královny jí patří právem. Úspěch, kterého s Pražankami dosáhla, je památný. Přišel týden poté, co oslavila 71. narozeniny. Možná i skutečnost, že trenérka končí, dodala hráčkám větší sílu, aby si titul usurpovaly pro sebe.

Natália Hejková

Narozena: 7. dubna 1954 v Žilině

Hráčská kariéra: Slavia VŠ Praha (1972-79), Ružomberok (1979-86)

Trenérská kariéra: Ružomberok (1987-03), Šoproň (2003-06), Spartak Moskevská oblast (2006-08), Dynamo Moskva (2008-09), Valencia (2011), USK Praha (2012-dosud)

Trenérské úspěchy v Eurolize: 6x titul (Ružomberok 1999 a 2000, Spartak MO 2007 a 2008, USK Praha 2015 a 2025)