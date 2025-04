Vyoral o sestře, šampionce Euroligy: Předvádí nejlepší basket, co kdy hrála

Oba uplatňovali svoje vlohy už od mládežnických let a ve velmi brzkém věku vkročili do seniorského basketu. Tomáš svého času platil za generační talent a předpovídalo se mu zahraniční angažmá. To nakonec (zatím) nevyšlo, i vinou covidu, který trh na pár let zmrazil. I tak má tři domácí tituly s Nymburkem. Jeho sestra, reprezentační rozehrávačka a původním povoláním křídelnice se starty na MS i ME Tereza, se vyprofilovala jako jedna z minima Češek na soupisce mezi klíčové hráčky USK Praha, čerstvé euroligové šampionky.

Vzhledem k rodinnému zázemí nebylo snad ani možné, aby se oba sourozenci věnovali něčemu jinému než sportu pod bezednými koši. A zatímco v mužském basketu je Euroliga pro české týmy z finančního, a tudíž sportovního pohledu nedosažitelná, v té ženské patří pražský celek s dvěma tituly z let 2015 a 2025 mezi nejužší špičku.

„Je to výborný úspěch, ničeho většího v ženském basketu nelze dosáhnout. Bylo to i velké překvapení, protože do závěrečného turnaje Final Six nevstupovali v roli favorita, o to je titul cennější,“ kvituje o dva roky starší Terezin bratr Tomáš.

Proběhla u Vyoralových párty na počest zlatých medailí? „Určitě jsme se o tom bavili, tento úspěch jsem se sestrou konzultoval. Společně jsme to ale neslavili, to si holky v týmu prožily samy,“ poznamenal Vyoral.

V sezoně na sebe nemají příliš času vzhledem k zápasovému vytížení obou. Tereza ovšem přicestovala o velikonočním víkendu do Ústí nad Labem na čtvrtfinále Kooperativa NBL staršího bratra podpořit v sérii proti Brnu. „V sobotu tady byla,“ připomněl Vyoral. Tereze teď už zbývá jen dohrát finále ženské ligy proti brněnským Žabinám.

USK se opírá o zahraniční hvězdy, kromě Vyoralové patří k oporám Veronika Voráčková. Zbytek jsou z českého pohledu vesměs osmnáctileté hráčky pro budoucnost. Prosadit se mezi stars jako Teja Oblaková (sestra fotbalového brankáře Atlétika Madrid Jana), Teja Condeová (sestra fotbalového gólmana Villarealu Diega) či Brionna Jonesová se zkušenostmi z WNBA není jen tak. Vyoralová přitom s USK na mezinárodní scéně triumfovala už před deseti lety.

„A tento rok hraje ségra opravdu hodně. Zároveň předvádí svůj nejlepší basket, co kdy hrála. Proto si myslím, že i jejími výkony se přičinila ke skvělému výsledku USK v Eurolize. Určitě jsem za ní rád,“ podotýká Vyoral, jenž sestře bude fandit i na červnovém mistrovství Evropy, jehož jedna ze skupin se odehraje v Brně.

U Bálintových trojek se můžete jenom modlit

U Vyoralových přitom může ještě v této klubové sezoně cinknout další medaile. O tom, že hráčky USK ovládnou i domácí ligu není pochyb a k tomu 32letý Tomáš zápolí za Ústí nad Labem v play-off nejvyšší domácí soutěže. V neděli zapsal na rozehrávače nadstandardních 22 bodů, aniž by se dopustil jediné ztráty. Díky tomu Sluneta dohnala manko, které nabrala po úvodních dvou porážkách v Brně. Ústí obhajuje stříbro z loňska a nezastírá ani teď vysoké ambice. Letos ovšem bojuje s novým kádrem, jenž předchozí úspěch vyjma pivota Ladislava Pecky a Davida Žikly nepamatuje. Sám Vyoral před rokem bojoval v dresu Pardubic a při zápasech v Ústí se na něj pískalo. Fanouškům i protihráčům se totiž umí dostat pod kůži. „Chápu, že diváci fandí svým, když člověk hraje za soupeře. Je to pochopitelné,“ uznal.

Severočeši se střelecky reinkarnovali, protože v předchozích duelech v Brně se dvakrát po sobě nedostali přes 60 bodů. „Trefili jsme teď těžší střely, což potřebujete, abyste vyhrávali. Brno nás ale i u nás zatlačilo, což si jako zkušenější tým nemůžeme dovolit,“ burcoval.

Vyoralových dvaadvacet punktů ještě zastínil nejlepší střelec nedělního mače Richard Bálint. Jeho trojkopalba se zastavila na hodnotě 26. „Richard je excelentní střelec, rychlý a umí to s balonem. Bránit ho je velmi těžké. Musíme být u něj s rukou nahoře, něco risknout a pak se už jenom modlit,“ usmál se.

Bálint zaujal i v reprezentaci, v kvalifikaci proti Řecku si českého Stepha Curryho všiml dokonce Ioannis Papapetrou, hvězda euroligového Panathinaikosu. Brněnský tým je oproti ústeckému výrazně mladší a možná bez zkušeností, ale plný talentu. Jak tahle nejvyrovnanější čtvrtfinálové série čtvrtého a pátého celku po dlouhodobé části dopadne?

Netflix byl u zlata USK v Eurolize

„Celý pobyt v Zaragoze natáčel Netflix, který připravuje dokument o Eurolize. Sama jsem zvědavá, jak to ve výsledku sestříhají. Během všech zápasů jsem měla mikrofon, tak jen doufám, že pokud zaznělo něco nevhodného, vystřihnou to,“ uvedla trenérka Natália Hejková v rozhovoru pro TASR. Pro členku Síně slávy Mezinárodní basketbalové federace (FIBA) šlo o poslední vrcholný evropský turnaj – a zakončila ho stylově. Svůj tým dovedla k triumfu v Eurolize, čímž si připsala už šestý titul v této nejprestižnější ženské klubové soutěži.