Insider o konci Barcelony: Satoranský by měl myslet víc na sebe. Trenér byl nervózní

Ve sportovním ranku se často říká, že je lepší být v poli poražených než po velkém úsilí skončit čtvrtý. Basketbalová Barcelona zažila sportovní neštěstí v úterý večer. Třeskutou čtvrtfinálovou sérii s Monakem k obratu z 0:2 na zápasy nedokonala. Tým kolem Tomáše Satoranského zůstal před branami Final Four po porážce 84:85. Letos zkrátka Barca nemá tolik nabito. „Tenhle ročník Euroligy je nejzajímavější za posledních deset let, protože každý může porazit každého. Hůř to pro Barcelonu dopadnout ve čtvrtfinále nemohlo,“ lituje basketbalový expert a bývalý kouč české reprezentace Michal Ježdík.