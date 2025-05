Předseda Opavy Cvek: Trenér Czudek je legenda, nedostal výpověď. Už má náhradu

Basketbalová Opava vstupuje do nové éry. Definitivní konec Petra Czudka ve dvojroli trenéra a sportovního manažera přinesl vlnu emocí. Teď už je jasno, kdo jej v obou funkcích nahradí. Na post sportovního manažera přichází někdejší hráč Opavy Martin Gniadek. Do pozice hlavního kouče se posunul dřívější Czudkův asistent David Zach. Zároveň má slezský klub také nového předsedu představenstva.

Viktor Cvek je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a bývalý hráč, jehož kariéra byla spojena s Opavou. Vždyť je jejím odchovancem a Czudek ho dokonce trénoval. „Příjemné takové schůzky asi nejsou nikdy pro nikoho. S Petrem jsme si pak podali ruce, že to byl fajn rozhovor. Bohužel se cesty rozešly, ale jsem přesvědčen, že ta nová cesta bude pro BK Opava taky úspěšná,“ řekl nový šéf Opavy pro deník Sport o setkání s Czudkem, kde se rozhodlo o jeho odchodu.

Novým sportovním manažerem BK Opava se stává Martin Gniadek, hlavním koučem David Zach. Proč jste vybrali tato dvě jména?

„Martin Gniadek byl zvolen pro svou odbornost, vůdcovské schopnosti a vztah s regionem. Zároveň dlouho v Opavě hrál, takže zná prostředí klubu. Koncepce, kterou předložil, odpovídá našim požadavkům. Co se týče Davida Zacha, tak už k tomu měl co říct i nový sportovní manažer. Vybírali jsme ze dvou dobrých variant. Zach bude lepší variantou pro A-tým. Kryštof Vlček, o kterém se taky mluvilo, bude lepší volbou jako pokračující trenér VSCM (Vrcholové sportovní centrum mládeže), protože má dobré oko na mladé.“

To jsou nové tváře, ale jedním z vašich prvních kroků v nové pozici byla dohoda o ukončení spolupráce s Petrem Czudkem. Existovala vůbec varianta před závěrečným jednáním, že by setrval?

„Nějakou variantou to bylo, ale samotný Petr Czudek ji odmítl, protože v klubu zůstal Radim Vysocký. To zaznělo už téměř na začátku naší schůzky a sám Petr tedy uvedl, že není cesty zpět. Už v průběhu sezony deklaroval, že nebude trenérem. Jednalo se tak o pozici sportovního manažera. Aby se mohl přihlásit, tak byla prodloužena lhůta k podávání přihlášek. Nechtěli jsme na něj tlačit v průběhu play off.“

Cvek: Czudek porušil domluvu

Czudek vás v Opavě dříve trénoval, bylo to pro vás složité jednání?

„Příjemné takové schůzky asi nejsou nikdy pro nikoho. Snažil jsem se k tomu přistoupit profesionálně a lidsky. S Petrem jsme si pak podali ruce, že to byl fajn rozhovor. Bohužel se cesty rozešly, ale jsem přesvědčen, že ta nová cesta bude pro BK Opava taky úspěšná. Mrzí mě po lidské stránce,