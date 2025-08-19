Předplatné

US Open ONLINE: Siniaková v mixu přišla o parťáka, pořadatelé pár vyřadili. V akci Muchová

Kateřina Siniaková na Prague Open
Kateřina Siniaková na Prague OpenZdroj: ČTK / Deml Ondřej
Karolína Muchová na turnaji v Montrealu
Karolína Muchová na turnaji v Montrealu
Karolína Muchová na turnaji v Montrealu
Karolína Muchová na turnaji v Montrealu
Karolína Muchová na turnaji v Montrealu
Kateřina Siniaková na Prague Open
Kateřina Siniaková na Prague Open
13
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
US Open
Vstoupit do diskuse (1)

Kateřina Siniaková smíšenou čtyřhru na tenisovém US Open s Jannikem Sinnerem hrát nebude. Pořadatelé vyřadili na oficiálním webu česko-italskou dvojici z pavouka, náhradu zatím neoznámili. Jedinou českou tenistkou v pavouku tak zatím zůstává Karolína Muchová, která bude hrát po boku Andreje Rubljova z Ruska. Zápas sledujte ONLINE na iSportu.

Start čtyřnásobného grandslamového šampiona Sinnera byl nejistý od pondělí večer, kdy první hráč světa ve dvouhře skrečoval kvůli nemoci finále turnaje v Cincinnati proti Španělovi Carlosi Alcarazovi. Po utkání Sinner novinářům řekl, že si chce odpočinout a zotavit se před nedělním startem singlové soutěže.

Sinner měl spolu se Siniakovou nastoupit do smíšené dvouhry proti švýcarsko-německé dvojici Belinda Bencicová, Alexander Zverev. Organizátoři je ale několik hodin před startem utkání z pavouka stáhli.

Siniaková, která se původně do turnaje přihlásila s deblovou světovou jedničkou Marcelem Arévalem ze Salvadoru, mohla hrát se Sinnerem poté, co Italovi odřekla účast původní spoluhráčka Emma Navarrová z USA. Ta dala před smíšenou čtyřhrou na US Open přednost turnaji v mexickém Monterrey.

Sledujte on-lineLIVE
--

 

Muchová s Rubljovem, kteří neměli do poslední chvíle zajištěnou účast, se nakonec vešli do turnaje na základě kombinace aktuálního singlového žebříčku. České tenistce patří v pořadí WTA čtrnácté místo, Rubljov je jedenáctý.

Ve smíšené čtyřhře, která se hraje v novém formátu a netradičně před zahájením hlavních soutěží na US Open, figuruje šestnáct týmů. První a druhé kolo se uskuteční v úterý, semifinále a finále o den později. Hrát se budou zkrácené zápasy na dva vítězné sety do čtyř vítězných gamů bez výhod. Na klasických šest gamů, ale také bez výhod, se bude hrát jen finále. Ve hře je milion dolarů.

Vstoupit do diskuze (1)

Tenis 2025

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů