Kdo převezme kormidlo po Janstovi? Musí být čestný a uznávaný, říká člen výboru

V březnu Miroslav Jansta rezignoval mj. na funkci předsedy České basketbalové federace (ČBF). V roce 2025 se konají závěrečné turnaje ME mužů i žen. České výběry nebudou chybět. Jedna ze skupin ženského Eurobasketu se dokonce hraje v červnu v Brně. Jak to nyní vypadá s volbou nového předsedy ČBF, když se šampionáty blíží? „Variant je více. Tou první je možnost, že by byl nový předseda zvolen na podzim tohoto roku. Je ale možné, že se delegáti valné hromady rozhodnou, že je to příliš brzy,“ řekl pro iSport člen Výkonného výboru ČBF Petr Čeněk před pondělní valnou hromadou.

Vraťme se do března, kdy z vazby Miroslav Jansta položil mj. funkci předsedy ČBF. Byl to očekávaný krok?

„Byla to jedna z možností, která byla pravděpodobná i s ohledem na jeho zdraví. Připravovali jsme se i na tuto variantu a prověřovali právní postupy.“

V jaké fázi je nyní volba nového předsedy ČBF?

„Ve fázi hledáni alternativ. V pondělí proběhne řádná valná hromada ČBF. Plénu budou nastíněny další možné kroky. Bude hlavně předložen Volební řád, který se už připravuje dva roky dopředu bez ohledu na to, co se stalo. Tento Řád může být výchozím bodem pro kandidáty na pozici nejen předsedy ČBF ale i další volené pozice. Nebylo by však dobré to uspěchat. Chceme tomu dát čas i vzhledem k tomu, že nás v tomto roce čekají některé basketbalové vrcholy jako Eurobasket mužů i žen a MS juniorek.

Znamená to tedy, že v brzké době nebude zvolen nástupce Miroslava Jansty?

„Variant je více. Tou první je možnost, že by byl nový předseda zvolen na podzim tohoto roku. Je ale možné, že se delegáti valné hromady rozhodnou pro jinou variantu. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČBF, a jak se usnese, tak to bude. Další alternativou může být volit předsedu až v rámci valné hromady v roce 2026 nebo až po skončení mandátu výboru v roce 2027. Výbor však navrhne usnesení, ve kterém doporučuje volbu už na podzim 2025. Jde skutečně o to, aby kandidátem byla výrazná osobnost, což po Miroslavu Janstovi nebude jednoduché. Důležité je, aby basketbalové prostředí stmeloval.“

Kdyby došlo až na tu poslední variantu květen 2027, není to zbytečně pozdní volba?

„Nemusí se to někomu jevit jako ideální, ale jak se říká, dvakrát měř a jednou řež. Musíme si také uvědomit, že i když se to třeba někomu nelíbí, Miroslav Jansta byl první, druhý člověk českého sportu. Předsedu ČBF znal vlastně každý. Je potřeba, aby po něm přišel člověk s dostatečným kreditem a basketbalovou minulostí, člověk čestný a uznávaný všemi složkami basketbalové federace. Někteří lidé totiž vidí basketbal jen optikou svých problémů či svých klubů. Musíme se na to podívat ze všech úhlů s širší perspektivou. Musíme vidět dále než do příští sezóny, ale třeba s vizí deseti, patnácti let.“

Kolik lidí rozhoduje o tom, kdo se stane novým předsedou ČBF?

„Kvórum čítá nějakých 310 lidí. Každý klub má jeden hlas jako jeden basketbalový subjekt.“

Miroslav Jansta byl na sportovním poli v Česku uznávaný, ale není to teď právě pro ČBF dvojsečné? Zacloumala celé kauza „Motol“ basketbalem v tuzemsku o to víc?

„Je to pro nás nepříjemná záležitost, kterou jsme si nikdo z nás nepřipouštěli. Dnes se tomu ale musíme postavit. Je potřeba dodat, že ta kauza se dotýká Miroslava Jansty jako osoby. Vůbec se nejednalo o nějaké čerpání basketbalových peněz nebo něčeho podobného. Vnímám tu názorovou rozpolcenost, jak se na něj spousta lidí kouká skrze prsty, ale on pro český basketbal udělal opravdu strašně moc.“

Byť se kauza „Motol“ týká osoby Miroslava Jansty a nemá s basketbalem nic společného, tak nastal odliv partnerů českého basketbalu?

„Všechny partnerské smlouvy, plnění a jednání na partnerské úrovni probíhají beze změn. Pokud narážíte na to, že nejvyšší soutěž mužů už nebude pod hlavičkou Kooperativy, tak o tom se rozhodlo už někdy koncem roku 2024, takže s tímhle to nesouvisí. Pochopitelně ČBF dál hledá partnery, ale to nemá nic společného s kauzou Miroslava Jansty.“

V jaké finanční kondici je tedy ČBF nyní?

„Myslím, že v naprosto solidní kondici. Svým závazkům v pohodě dostává a nemá žádné problémy.“

Jsou dnes už známá jména kandidátů na post předsedy ČBF? Osobně jsem třeba zaslechl jméno Roberta Vyklického.

„V kuloárech se objevují různá jména, většinou jde o ikony z historie českého či československého basketbalu. Žádné konkrétní jméno ani ohlášení kandidatury nepadlo, takže vám ho neřeknu.“

Mnohdy do vysokých pozic ve sportu přicházejí sami někdejší sportovci, ale nehledí se na jejich manažerské schopnosti. Může být zvolen i někdo mimo basketbalovou kotlinu?

„Někdy je jméno víc než manažerská schopnost jako taková. Určitě nelze vyloučit ani příchod někoho z byznysu, ale přece jen určitý basketbalový kredit by ten člověk měl mít. Na to vše bude pamatovat právě výše zmíněný Volební řád.“