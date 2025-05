Že by Paříž? Kouč skončí v Nymburce: Klukům hodně dlužím. Oblíbil si procházky u Labe

Tři roky a konečná? Že italský kouč Francesco Tabellini opustí českou kotlinu, je takřka hotová věc. Rok v USK Praha a následně dva další titulové v Nymburce ho možná vyšvihnou mezi basketbalovou smetánku v Evropě.„Čeká mě nová velká výzva, dokud ale není nic oficiální, tak o tom nechci mluvit. Jsem velmi šťastný za Nymburk, ale i za to, že se mohu posouvat. Zůstávám pokorný a vím, že se musím na té nejvyšší úrovni prosadit,“ mlžil svědomitý Ital v rozhovoru pro iSport.cz. S velkou pravděpodobností jeho kroky povedou do Euroligy. Velký zájem projevila Paříž.

Slavíte s Nymburkem 20. titul v klubové historii. Byla to velmi úspěšná sezona. Co dělá tento tým výjimečným?

„Všichni lidé v klubu, a nemluvím jen o hráčích, dokázali překonat sami sebe. Na první místo všichni kladli tým. Byli nesobečtí a po celou sezonu se snažili udělat to nejlepší pro celek. Právě nesobeckost vidím jako klíčový bod.“

Když porovnáte dvě poslední sezony na pozici kouče Nymburka, jaké byly?

„Řekl bych, že tato sezona byla těžší. Mezi play off české ligy a naším evropským tažením nebyla vlastně žádná přestávka. Myslím, že v úterý jsme hráli Ligy mistrů v Istanbulu a v pátek začalo play off. Není to snadné pro žádného hráče. Hrát ze dne na den se stejným pocitem naléhavosti. Snažili jsme se ale vybudovat prostředí, ve kterém každý dělá věci vždy na sto procent. Upřímně ale řeknu, že jsme bojovali v některých fázích play off se soustředěním. Dokonce jsme kvůli tomu měli s hráči schůzku, promluvili jsme si, abychom se vypořádali s tím tlakem. Týmovým úsilím jsme nakonec sezonu zakončili titulem, a co je hlavní, hráli jsme dobrý basketbal.“

Je ale fakt, že Brno vás tolik neprověřilo. Byla to jedna z nejjasnějších finálových sérií v historii českého basketbalu.

„Měli smůlu, protože se jim na domácí zápasy zranili dva klíčoví hráči a střelci. Tím byly zápasy v Brně potom jiné. Celkově bychom ale finále zvládli, i kdyby byl soupeř kompletní. Kdyby hráli Bálint a Frye, určitě by Brno táhli. Já se ale vždy koncentruju na svůj tým.“

Co považujete za vrchol sezony kromě mistrovského titulu?