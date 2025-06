Tabellini je minulost. Nymburku se vrací osvědčené jméno, nejlepší kouč Ligy mistrů 2020

Basketbalový Nymburk vstoupí do přípravy na další sezonu v novém kabátu. O konci kouče Francesca Tabelliniho, který by měl zamířit do euroligové Paříže, se mluvilo od závěru finálové série proti Brnu. Teď je Italův odchod potvrzen. Středočeský klub po něm přebírá muž, který je české basketbalové kotlině dobře znám. K Polabanům se vrací Izraelec Oren Amiel, jenž u týmu úspěšně působil už ve dvou etapách nejprve jako asistent a pak i hlavní kouč.