Ocampo: Můžete se ptát, proč Krejčí nehrál čtyřicet minut. Nedostali jsme se do rytmu
PŘÍMO Z RIGY | Na tiskovou konferenci po úvodním zápase české basketbalové reprezentace na EuroBasketu s Portugalskem (50:62) přišel kouč Diego Ocampo s otevřeným hledím a čelil vlně negativity. Nálada byla ponurá. „Když jsme začali míjet, naše energie šla dolů, což se ale nesmí stávat,“ káral Ocampo. Ke zlepšení je toho ale mnohem víc…
Jak byste celkově zhodnotil zápas?
„Začali jsme trochu nervózně, další minuty už jsme zvládali líp, zabojovali jsme, velmi dobře jsme bránili a získali body z dobrého pohybu míče. Celkově byly ale problémem v první půli ztráty, kterých bylo příliš, a soupeř z nich těžil body. Přesto byl poločas vyrovnaný. Třetí čtvrtina pak byla horší, minuli jsme některé volné střely a intenzita naší obrany klesla. Neměli jsme pod kontrolou doskok, v některých situacích ani pivota Quetu, a když jsme začali míjet, naše energie šla dolů, což se ale nesmí stávat. My můžeme nedat trojky nebo trestné hody, ale naše soustředění na obranu tam musí být pořád a to musíme zlepšit. Nejde si stěžovat, vymlouvat se, naopak musíme zlepšit to, nad čím máme kontrolu, tedy doskoky a obranu.“
Krejčí odehrál 26 minut, ale nechyběl v některých důležitých momentech na hřišti?
„Můžete se zeptat, proč nemohl hrát čtyřicet minut. Je to turnaj a tady je hlavní kvalita, s jakou hrajete. Když hrajete spoustu minut, je těžké odehrát je kvalitně. Jde o to, jak se dostat k bodům a dovést tým k vítězství. Snažíme se rozdělit minuty tak, abychom měli vždy na mysli celý tým a hrát méně minut s vyšší kvalitou, v obraně i v útoku.“
Hlavně v prvním poločase působil nervózně Petr Křivánek. Proč jste ho držel ve hře takřka dvacet minut?
„Petr se poslední sezonu zlepšil, dostal příležitost a musí zažít tu úroveň, jakou zápasy na EuroBasketu mají. V národním týmu nejde jen o vítězení, ale i o to, aby se hráčům pomáhalo ke zlepšení. A možná se pak v budoucnu dostaví i výhry. Jistě vy od hráčů musíte něco očekávat, ale taky jim pomoct. My tu nemáme k dispozici rok nebo dva, ale jeden letní měsíc, nicméně vše neděláte jen pro dnešek, ale i pro budoucnost. A tohle je můj džob i džob celé federace.“
Proč se nedařil zamýšlený plán o rychlém útoku?
„Důvodem je také soupeř a to, jak hraje. Ten se na nás dobře připravil. Někdy tak nemůžete dělat to, co jste chtěli hrát. Portugalsko mělo velmi dobrou návratovou obranu, tlačilo na nás od útočného doskoku a bránilo dobře první přihrávku. Nemohli jsme se tak rozběhnout nebo jít do driblinku. My jsme pod tímto tlakem nechtěli riskovat a dělat ztráty. Bohužel jsme se nedostali do správného rytmu, někteří hráči neběhají dopředu kvůli stresu nebo z jiných důvodů, ale v každém případě se o to musíme pokoušet, protože je pro nás těžké hrát pět na pět.“
V čem je to poučení pro zápas s Estonskem?
„V tomhle turnaji je nejdůležitější jít den za dnem a vedle poučení si taky projít těmito zkušenostmi, jako byl první zápas. Víc než o vítězení jde o to, jak týmu pomoct k vítězství.“