Turci číhají na Čechy i s mladým žolíkem. Syn trenéra (15) dělá skauting soupeřů
PŘÍMO Z RIGY | Tomu se říká start kariéry. Turečtí basketbalisté na EuroBasket do Rigy přiletěli i s členem výpravy, který vypadal náramně mladě. Jeho pozice? „Dobrovolný asistent trenéra,“ prohlásil sám kouč Turků Ergin Ataman. Vzal s sebou totiž i svého patnáctiletého syna Sarpa. Kdo si ale myslí, že hoch je jen do počtu, mýlil by se. Dostal úkoly, které mohou rozhodovat o úspěchu či neúspěchu.
Úvod turnaje Turecko neprožije v poklidu. Po duelu s nažhavenou domácí reprezentací Lotyšska je čeká český výběr. A v Rize mnohé zajímalo, co se to motá kolem tureckých hvězd za mladého chlapce. Ataman ochotně odpověděl na přímou otázku na tiskové konferenci, jakou úlohu vlastně Sarp má.
„Samozřejmě, že oficiálně není trenérem, protože je mu teprve patnáct let. Strávil s námi ale celé přípravné období. Dělá skauting soupeřů a pomáhá týmu. Basketbalu rozumí velmi dobře. Můžeme říct, že je dobrovolný asistent trenéra,“ vysvětlil Ataman pozici juniora u reprezentace.
Zatímco Turci zarputile hlásí, že touží změnit dlouhatánské období sucha na EuroBasketu bez medaile, má angažování syna trenéra do značné míry osobní přesah. Rozhodně to vypadá na zajímavý rozjezd kariéry pod křídly vlastního otce. Mnozí se nedostanou k takové možnosti za celou kariéru, Sarp Ataman má to privilegium už v patnácti.
„On je mladý. Jestli se nechá brzy někam najmout? Uvidíme. Pro mě je to snadné. Mám zkušenosti, protože 25 let trénuju v Evropě na nejvyšší úrovni. Měli jsme dostatek času na přípravu. Když máte v týmu kvalitní hráče jako já, je jednodušší dát dohromady souhru. A Sarp je toho součástí,“ hlásil turecký trenér.
„Naším hlavním cílem v tuto chvíli zůstává skončit ve skupině na některém z prvních tří míst,“ zdůraznil Ataman s tím, že situace v rižské skupině se dávno vykrystalizovala tak, že favorité jsou Srbsko, které vyčnívá a za ním Lotyšsko s Tureckem. Za nimi je trojlístek outsiderů z Česka, Estonska a Portugalska.
„Věříme, že máme skvělý kádr, ale je to jedna z nejtěžších skupin vůbec. Kromě Srbska a Lotyšska nechci nezapomenout ani na Česko. Estonci a Portugalci se každým rokem šplhají výš,“ hovořil o skupině spíše diplomaticky hráč se zkušenostmi z NBA Cedi Osman.