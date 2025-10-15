První prohra na cestě za obhajobou. Basketbalistky USK nestačily na Gironu
Basketbalistky ZVVZ USK Praha prohrály ve 2. kole Evropské ligy doma s Gironou 60:75 a zaznamenaly při cestě za obhajobou titulu první porážku. Svěřenkyně trenéra Martina Bašty nevyužily šanci dostat se do čela základní skupiny A a zůstaly druhé. Další duel je čeká příští středu na palubovce Gdyně.
Pražankám dnes nepomohlo ani 17 bodů francouzské rozehrávačky Pauline Astierové. Její spoluhráčky Emese Hofová, Valériane Ayayiová a Janelle Salaünová přidaly po deseti bodech. Španělkám přispěla k druhému triumfu v tomto ročníku soutěže 15 body Klara Holmová.
Hráčky USK nenavázaly na týden staré vítězství ze hřiště Bourges (77:57) i na triumf v Superpoháru nad Villeneuve d'Ascq (86:77). V poměru doskoků prohrály Gironou 26:36, doplatily také na 21 ztrát. V Eurolize prohrály po sedmi zápasech.
Před utkáním vzdali fanoušci v hale Královka potleskem poctu bývalé kapitánce Laie Palauové, jež nyní působí jako asistentka hlavního kouče Girony, a Tereze Vyoralové, která ukončila kariéru kvůli těhotenství. V hledišti nechyběl ani majitel Girony a bývalá hvězda NBA Marc Gasol. Domácí euroligovou premiéru prožil na postu hlavního kouče Bašta, který v létě nahradil legendární Natálii Hejkovou.
Lepší vstup do utkání měla Girona: díky pěti bodům Mariam Coulibaylové a čtyřem bodům Holmové se ujala vedení 9:2. Bašta reagoval oddechovým časem a hráčky USK se šňůrou šesti bodů vrátily na dostřel. Po tříbodové trefě Kaitlyn Chenové se v závěru čtvrtiny ujaly vedení 19:18 a první část vyhrály o tři body (23:20).
V dalším průběhu už ale Pražanky krok s Gironou ztratily. Hostující hráčky se nejprve vrátily po osmi bodech v řadě do vedení a poté, co si vypracovaly desetibodový náskok (35:25), vzal si Bašta podruhé time-out. Hráčky USK díky dvěma trojkám Janelle Salaünové snížily, nevyvarovaly se ale chyb v obraně a do poločasové přestávky odcházely s jedenáctibodovým mankem 35:46.
Ani po návratu z kabin se Pražankám nedařilo vrátit do hry a po řadě ztrát jejich manko narůstalo. Po tříbodové trefě Caroline Guerrerové nejprve prohrávaly 35:53, a přestože snížily na 11 bodů, Girona šňůrou osmi bodů opět odskočila do nejvyššího vedení 64:55. Po trefě Loly Mendesové s klaksonem prohrávaly domácí basketbalistky před závěrečnou částí o 19 bodů.
V ní už basketbalistky USK duel zdramatizovat nezvládly. Ačkoliv dovolily díky zlepšené obraně soupeřkám jen sedm bodů, samy jich nastřílely jen 11. Nakonec prohrály o 15.
Evropská liga basketbalistek - 2. kolo:
Skupina A:
ZVVZ USK Praha - Girona 60:75 (23:20, 35:46, 49:68)
Nejvíce bodů: Astierová 17, Hofová, Salaünová a Ayayiová po 10 - Holmová 15, Amihereová 14, Carterová 11. Fauly: 16:19. Trestné hody: 16/11 - 11/9. Trojky: 3:6. Doskoky: 26:36.
|1.
|Girona
|2
|2
|0
|161:113
|4
|2.
|USK Praha
|2
|1
|1
|137:132
|3
|3.
|Bourges
|1
|0
|1
|57:77
|1
|4.
|Gdyně
|1
|0
|1
|53:86
|1