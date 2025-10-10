Hejková otevře akademii pro mladé basketbalistky. Důraz na studium, hlavní kouč cizinec
Mělo by jít o projekt, který ve střední Evropě nemá obdoby. Tak si aspoň basketbalovou Akademii Natálie Hejkové pro nejtalentovanější hráčky od 15 do 19 let maluje nejen sama zakladatelka a renomovaná trenérka, ale i lidé kolem, které přizvala ke spolupráci. Ambasadorkami akademie budou hráčky USK Tereza Vyoralová a Valériane Ayayiová. Hlavní stan bude mít akademie v Praze na Královce. Členky akademie budou mít v Praze zajištěné ubytování, stravu a hlavně studium. „Bude to takový internátní systém. Sportovní rozvoj je na prvním místě, ale vzdělání je důležité spolu s ním. Chceme, aby se například dobře naučily anglicky. Je to náš hlavní komunikační jazyk,“ řekla Hejková.
V první řadě je potřeba říci, že samotná akademie nebude spojena s vítězným klubem ženské Euroligy ZVVZ USK Praha. USK má nadále vlastní juniorskou továrnu na mladé hráčky. Těch propletenců je tam ale poměrně dost kromě působení na Královce.
Ať už v osobě Natálie Hejkové, která dlouhé roky byla trenérkou a personou USK, ale také v obou ambasadorkách. Vyoralová byla kapitánkou v minulé sezoně USK, ale čeká přírůstek do rodiny. Ayayiová tak po ní převzala kapitánské povinnosti v dresu euroligových šampionek. Ostatně i Hejková zůstává u žen USK jako odborná poradkyně.
Samotná akademie je velmi ambiciózní a měla by pomoci ženskému basketbalu na českém území. Hejková společně se svými spolupracovníky chce vytipovat dvanáct hráček ve věku do 17 let, které akademii rozjedou v bodě nula. Půjde o deset Češek a k nim přibudou dvě cizinky pro zvýšení konkurence.
Basketbalová La Masia?
Jde o projekt, který je ve světě běžně k vidění ve Španělsku či ve Francii. Na fotbalové úrovni jsou známé některé proslulé akademie velkoklubů. Třeba La Masia, která vychovává talenty Barceloně. Ambice Hejkové jsou rovněž velké.
„Nebyla jsem nikde konkrétně se inspirovat, ale tato myšlenka je ve světě běžná. Výborné má tyto projekty Španělsko nebo Srbsko a opravdu ty hráče vychovávají. Je pravda, že je to hlavně v mužském basketbale, ale už to začíná i v ženách. Například ve Valencii funguje podobná akademie už několik let,“ podotkla dvojnásobná vítězka Euroligy s USK v pozici trenérky.
Velká akademie v Praze pod taktovkou slovenské basketbalové ikony? Bude to tahák i pro mladé Slovenky, jak by si Hejková přála. „Bylo by to velmi pěkné. Myslím si, že až se to rozkřikne, tak se nějaké ozvou. Náš záběr je ale mnohem větší. Možná to bude nějaká Afričanka, ale to je jen příklad. Doufám, že si uděláme takové jméno, že se v budoucnu budou talenty hlásit až z Aljašky,“ řekla Hejková k tomu, že zahraniční dvojice hráček by neměla být rozhodně do počtu. V realizačním týmu by mělo jít také o mezinárodní mix.
Nechci přicházet o talenty!
„Bude to několik expertů, ale chceme, aby hlavní trenér byl ze zahraničí. Na stole máme několik jmen. Intenzivně na tom pracujeme. V nejbližších týdnech jméno zveřejníme. Zároveň chceme v rámci akademie dvakrát až třikrát ročně vycestovat na mezinárodní turnaj, nebo jej pořádat v rámci dané věkové kategorie, aby hráčky měly možnost poměřování na mezinárodní scéně,“ podotkl ředitel projektu Simon Bytel.
Hejková ještě doplnila, že chce hlavního kouče, kterého dobře zná a bude s ním spolupracovat. „Na začátku to bude neustálá debata. Chci se angažovat v každodenní práci, a když bude potřeba, tak poradím. Zároveň chci tipovat a vidět hráčky, které tam zařadíme. Myslím si, že mám celkem slušné oko na to odhadnout, kdo talent je a kdo není. K této práci mě ještě víc motivoval jeden zajímavý příběh mladé hráčky, která strašně moc chce hrát basketbal a má talent. Rodiče ji vozí třikrát týdně z Lomnice nad Popelkou do Prahy. To je právě ten motiv, proč udělat akademii. Aby se nám takové talenty neztratily, než to rozvážení rodiče přestane bavit,“ prohlásila otevřeně Hejková.
Vychovatelka a koordinátor studia
V prvním nultém ročníku by měla mít akademie dvanáctičlenný tým do 17 let, který bude hrát juniorskou extraligu. Co se týče studia, hráčky by měly docházet na Trojské Gymnázium, v Troje by měly být hráčky také ubytované. Dohlížet na jejich celkový rozvoj bude řada odborníků jako vychovatelka či koordinátor studia.
„Úlohou koordinátora studia bude to, že pohlídá výsledky všech hráček ve škole. V případě, že hráčka nebude splňovat naše kritéria, které si stanovíme dopředu, tak bude řešit možnosti doučování, bude kontrolovat docházku do školy a podobně. Lpíme na tom, aby hráčky dobře studovaly,“ dodal Bytel.
Trénovat i hrát domácí zápasy by tedy tým Akademie Natálie Hejkové měl na Královce. V tuto chvíli je projekt ve fázi, kdy se vše důležité zajišťuje, aby hráčky mohly nastoupit na Trojské gymnázium v září 2026. „V září jsme akademii založili, v říjnu projekt veřejnosti představujeme. V listopadu začínáme oslovovat vytipované hráčky. Teď jde o to, že hráčky si musí během ledna a února podat přihlášku na Trojské gymnázium. Od září by tak nastoupily do školy už tady v Praze a věnovaly se zároveň basketbalu v naší akademii,“ prozradil Bytel.