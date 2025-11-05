Nepochopitelný závěr. USK dál plave, třetí porážka v Eurolize vedla přes ztráty
Páté kolo základní skupiny Euroligy žen přineslo vyrovnanou řežbu mezi domácí Gironou a obhájcem trofeje ZVVZ USK Praha. Český zástupce měl na kontě v tomto ročníku už dvě porážky. Přestože v Katalánsku bylo potřeba zabrat, vítězství nepřišlo. Český celek padl 78:83 a zatím to v Eurolize až příliš skřípe.
V případě výhry by Pražanky mohly směle pomýšlet na vylepšení třetí příčky ve skupině. Jenže proti stál španělský mistr a dosud neporažený celek euroligové sezony. Girona navíc už dokázala vyhrát v posledním měření sil. V říjnu na pražské Královce zvítězil tým kolem litevské hvězdy Justé Jocytéové 75:60. Pražanky tak nečekala snadná práce. Po další prohře polské Gdyně proti francouzskému Bourges už měl tým kouče Martina Bašty jistý postup do další fáze Euroligy bez ohledu na výsledek ve Španělsku, ale poslední šampion chce víc, než jen projít s odřenýma ušima dál.
Chemie v USK ale není taková, jakou by vyžadoval začátek listopadu. Poločas byl sice vyrovnaný a USK dokonce vedlo o bod, což se rovnalo senzaci při moři nasekaných chyb. Dvanáct ztrát za poločas je šíleně vysoké číslo.
Girona ale pro změnu plavala na doskoku. Utkání plynulo na vlnách, kdy si oba celky dokázaly vytvořit náskok pěti až sedmi bodů. Soupeř však zvýšil obrátky a vždy se povedlo dorovnat. A když se domácí dostali na chvilku do laufu ve třetí čtvrtině, při oddechovém čase USK zvýšila kromě Bašty hlas i kapitánka Valériane Ayayiová. Ani to nakonec nepomohlo.
Girona má totiž Jocytéovou. Ve čtvrté periodě měli povětšinou mírnou převahu domácí a v koncovce zápasu navíc litevská star proměnila střelu za tři s faulem. Girona tak získala náskok pěti bodů, který už za minutu neztratila.
Pražanky nezvládly závěr klání, kdy místo toho, aby se snažily rychle zakončit, nepochopitelně otálely a domácím situaci extrémně usnadnily. Momentálně tak má český mistr bilanci dvou výher a tří proher, což je na poměry USK tristní. Základní fázi Euroligy Pražanky zakončí 26. listopadu domácím duelem s Gdyní.
Evropská liga basketbalistek - 5. kolo:
Skupina A:
Girona - ZVVZ USK Praha 83:78 (22:22, 43:44, 60:61)
Nejvíce bodů: Jocytéová 23, Amihereová 18, Coulibalyová 14 - Ayayiová 16, Astierová a Hofová po 14, Salaunová 11. Fauly: 16:21. Trestné hody: 18/16 - 12/12. Trojky: 11:8. Doskoky: 32:39.
|1.
|Girona
|5
|5
|0
|426:318
|10
|2.
|Bourges
|5
|3
|2
|352:331
|8
|3.
|USK Praha
|5
|2
|3
|355:344
|7
|4.
|Gdyně
|5
|0
|5
|288:428
|5