Mládí vpřed! Nový USK se rozjel v Eurolize. Obhájkyně titulu vyhrály v Bourges
Téměř v přesném geometrickém středu Francie rozjely basketbalistky ZVVZ USK Praha nový ročník Euroligy. Představily se na palubovce Bourges se třemi francouzskými agentkami. Pro obhájkyně titulu to byl složitý duel, kdy to mnohdy skřípalo v souhře, ale roli favoritek Pražanky potvrdily výhrou 77:57.
Domácí hráčky věděly, že je čeká velká kvalita. Kádr USK se sice notně obměnil, ale vedení přivedlo další nálož konkurenceschopných cizinek. Navíc ke kapitánce Valériane Ayayiové přibyly další dvě Francouzky, takže pro ně se jednalo o pikantní duel. Právě Ayayiová se nakonec s 21 body stala nejlepší střelkyní zápasu.
Domácí Tango to koulelo na tvrdost v podkošovém prostoru, kde v jejich prospěch jednoznačně hrály kilogramy. Robustní Élodie Naigreová i silná Kariata Diabyová měly v tomto ohledu nad Emmou Čechovou a spol. převahu. Jenže podkošové hráčky domácích si vyrobily brzy problémy s fauly, což bylo klíčové. Postupně se totiž USK začalo i pod obroučkou lépe dýchat.
První půle přinesla neurovnaný a bojovný basketbal, jak se na úvod sezony očekává. Kouč Pražanek Martin Bašta navíc dodržel, co sliboval před sezonou. Dal větší prostor mladým českým hráčkám. Už v první periodě hrála Mariana Přibylová. Velký prostor kromě reprezentantky Čechové dostala i Petra Malíková. V průběhu utkání se začala angažovat i americká novicka Makayla Timpsonová, která se k týmu připojila až ve Francii na letišti.
Hráčky USK dokázaly zlepšovat defenzivu, zpřesnily hru na útočné polovině a chodily si pro fauly, i když to v podkošovém prostoru bolelo. Díky tomu zahrávaly o poznání více trestných hodů a zlepšily se postupně i ve střelbě za tři. Navíc Pauline Astierová, která v minulosti osm let strávila v Bourges a hrála tam od juniorských let, se v průběhu klání zbavila nervozity a ukázala své typické nájezdy pod koš i důvtipné asistence. Nastřádala jich celkem osm a suverénně této statistice vládla.
Malou komplikací byla skutečnost, že se nizozemská pivotka USK Emese Hofová pět a půl minuty před koncem vyfaulovala, ale to už si Pražanky premiérový triumf v novém ročníku Euroligy pohlídaly. Jako bonus se v závěru podívala do hry i devatenáctiletá Eliška Javanská.
Evropská liga basketbalistek - 1. kolo:
Skupina A:
Tango Bourges - ZVVZ USK Praha 57:77 (17:18, 30:36, 44:60)
Nejvíce bodů: Pouyeová 18, Diabyová 17, Duchetová 9 - Ayayiová 21, Salaünová 14, Čechová 12. Fauly: 20:22. Trestné hody: 17/13 - 24/19. Trojky: 4:6. Doskoky: 38:40.