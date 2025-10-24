Bálint se rozjíždí v bundeslize pod slovenským koučem: Ocampo mi na ME asi nevěřil
S Brnem v minulé sezoně dokráčel do finále play off basketbalové ligy. Proti Nymburku jej však limitovaly zdravotní problémy. Poté na EuroBasketu dostával méně prostoru, než by si přál. Teď si ale vše vynahrazuje. Richard Bálint (22) vletěl do německé ligy v dresu tradičního celku z Bamberka bez bázně. Hraje přes dvacet minut na zápas a slovenský kouč Anton Gavel na něj spoléhá. „To, že je tady Anton, je skvělé. Můj taťka ho trénoval. Jsou na něj kladné reference napříč německou ligou. Je příjemné, když na mě někdo na tréninku mluví československy,“ říká český reprezentant.
Mezi posledním zápasem na EuroBasketu a prvním duelem za Bamberk je pauza 21 dní. Jak se povedlo tak rychle aklimatizovat?
„Ze začátku toho bylo celkem hodně, ale určitě pomohlo, že trenér a jeho asistent jsou Slovák a Rakušan s českými kořeny. Usnadnili mi to i spoluhráči. Od začátku mě zapracovávali do systému, kam se mám posouvat zejména v obraně a usměrňovali mě.“
Byl vůbec čas na odpočinek po EuroBasketu?
„Vlastně nebyl. Přijel jsem do Česka, byl jsem nějaké dva dny doma a pak už mě chtěli v Bamberku. Dovolenou jsem ale ani nepotřeboval, protože moje vytížení na EuroBasketu nebylo velké, takže já se spíš do Německa těšil, že konečně budu hrát.“
Mrzelo to hodně, že vás trenér Diego Ocampo málo využíval na šampionátu?