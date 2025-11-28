Výhru Čechů dirigoval Satoranský. Kyzlink vynechal uspávání dětí: Byla chuť odčinit léto
Dlouhá cesta do Kataru na MS 2027 začala. Od úvodu je pro české basketbalisty dlážděná vítězným potem. Ostrý start Luboše Bartoně v roli hlavního kouče skončil proti Švédsku skvěle. Češi vyhráli v pražské Královce 97:80. Výhra je o to cennější, protože v druhém zápase skupiny H došlo na překvapení, když Estonsko po prodloužení vyhrálo ve Slovinsku.
Prognózy se daly stavět na pevnějších základech až 24 hodin před úvodním rozskokem. To se totiž potvrdilo, že český tým využije služeb barcelonského playmakera Tomáše Satoranského. Mimo dvanáctku vyvolených sice zůstal Jan Veselý, ale Švédsko mělo větší starosti. Dlouho bylo jisté, že z rodinných důvodů bude chybět Simon Birgander. Na poslední chvíli však seveřané postrádali i Melwina Pantzara. Absence dvou hvězd ze španělské ligy byla znát. V sestavě nechyběl exopavský habán Mattias Markusson. S 217 centimetry nejvyšší hráč utkání pod košem dělal českým pivotům problémy. To je ale kolorit poslední doby, se kterým se Češi museli vypořádat.
V poslední době běžně hrává národní tým v Pardubicích. Kvůli východočeskému hokejovému derby však nyní došlo na bitvu v hlavním městě. A diváci si na Královku cestu našli. Přišlo jich 1961 a těžko se hledalo volné místo. Mohl za to i odvážný hlouček švédských fanoušků.
Po nervózním startu se Češi dostali do tempa. Co Bartoň sliboval po svém nástupu, se naplnilo. Lvi byli agresivní, směrem dopředu neotáleli a snažili se hrát jednoduše. Už zkraje druhé čtvrtiny se na hřiště dostalo všech dvanáct Čechů. Na rozdíl od EuroBasketu ale byla střídání pro dobro věci kvůli vysokému tempu. Výsledkem byl poločasový stav 47:46 a tedy nejhubenější možné vedení pro domácí. I přes opticky dobrou hru však byly patrné i nedostatky.
„Vstup byl z naší strany rozpačitý. Ten první důvod je obrana pick and rollu a druhý byl na obranném doskoku. Tam jsme dali soupeři druhé šance, což nás stálo zbytečně moc bodů,“ litoval křídelník Tomáš Kyzlink. Nakonec se ale mohl radovat. Sám dal deset bodů a ukázalo se, že jeho pauza bez angažmá ho nezabrzdila. „Je pravda, že jsem teď dva a půl měsíce na mateřské a v 19.30 většinou uspávám děti, ale dal jsem si po obědě pořádného šlofíka a byl jsem fakt natěšený. Chuť odčinit, co se stalo tohle léto, byla obrovská. Určitě nám pomohlo vůdcovství Satyho,“ řekl dobře naladěný Kyzlink i s odkazem na fiasko na letní ME.
Ve druhém poločase už totiž Češi tahali jasně za delší konec lana a to místy i bez Satoranského, který většinu třetí periody seděl na kraji lavičky a nechal si masírovat přetížené svaly na nohou. Taktovku nad českým útokem ale převzal Ondřej Sehnal a Lvi se dostali ve třicáté minutě do dvouciferného vedení i díky spektakulární trojce Karníka v poslední sekundě třetí čtvrtiny. Bylo to o jedenáct a v poslední části pokračovali Češi v dobrém rozmaru. Královku hecoval k ještě větší erupci emocí sám Satoranský. Za stavu 79:65 si švédský kouč Riipinen vzal oddechový čas, ale Bartoňovi muži byli v ráži a nakonec zvítězili 97:80. Jasný rozdíl může být důležitý i v konečných účtech skupiny, ale to je ještě daleko. Nyní Čechy čeká cesta do Estonska, kde se 1. prosince utkají v repríze eurobasketové bitvy s domácím výběrem.
Česko - Švédsko 97:80 (27:22, 47:46, 74:63)
Sestava a body Česka: Satoranský 16, Peterka 15, Bálint 13, Karnik 11, Hruban 3 - Sehnal 15, Kyzlink 10, Svoboda 7, Zídek 5, Samoura 2.
Nejvíce bodů Švédska: Borg 18, Hakanson a Lundqvist po 15, Andersson 14.
Fauly: 20:20.
Trestné hody: 14/10 - 20/12.
Trojky: 15:12.
Doskoky: 31:34.
Tabulka:
|1.
|Česko
|1
|1
|0
|97:80
|2
|2.
|Estonsko
|1
|1
|0
|94:93
|2
|3.
|Slovinsko
|1
|0
|1
|93:94
|1
|4.
|Švédsko
|1
|0
|1
|80:97
|1