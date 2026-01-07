Barca pod Pascualem šlape: Satoranský je můj chlap a mimořádný hráč. Pracuje pro tým
Renesance basketbalové Barcelony pokračuje. Poté, co se na lavičku katalánského velkoklubu posadil navrátilec Xavi Pascual, jdou věci správným směrem a Barca má za sebou další dvě triumfální výhry. V úterý porazila Maccabi Tel Aviv v Eurolize. O víkendu pak hlavně v El Clásicu přehrála Real Madrid.
Když 9. listopadu skončil jako hlavní trenér Barcelony Joan Peňarroya po další potupné porážce od Girony v katalánském derby, čekalo se, koho vedení v čele s Juanem Carlosem Navarrem přivede na jeho flek. I prozatímní varianta v podobě klubisty Oscara Orellany se osvědčila. Vždyť Barca pod ním vyhrála euroligové zápasy s Bayernem Mnichov a Boloňou. Pak ale došlo na očekávaný tah. Do Barcelony se po devíti letech vrátil Xavi Pascual. Nesmlouvavý stratég si odskočil do Panathinaikosu a posledních pět let sešel z očí evropských fanoušků. Trénoval totiž za válečnou oponou v Zenitu Petrohrad.
Je fakt, že námluvy byly delší, než by musely být. Pascual nezapomněl, jak se k němu Barcelona zachovala po sezoně 2015/16, kdy byl propuštěn. Vlastně to v něm rezonuje stále. „Tenkrát se mnou Barca nechala trenéra zemřít,“ prohlásil v létě loňského roku v jednom ze španělských podcastů. Tou dobou se ještě nevědělo, že za čtyři měsíce už bude znovu jejím trenérem.
V tuto chvíli se klub zvedl z totální letargie a znovu připomíná válec. Pascual má po svém comebacku skvělou bilanci napříč soutěžemi. Z 16 zápasů hned třináctkrát Barca vyhrála. Na úvod musel rodák z obce Gavá nedaleko Barcelony překousnout těsnou prohru o bod na půdě Anadolu Efes v Eurolize. Byl to ale začátek cesty. Od té doby si Blaugranas smlsli třeba na Olympiakosu či právě na Realu Madrid v El Clássicu po spektakulární výhře v hlavním městě 102:100.
„Tým roste a funguje velmi dobře. Víte, musíte tréninkem simulovat situace, které mohou nastat. S menší intenzitou, ale nesmíte se jim vyhýbat,“ řekl Pascual k obrodě Barcelony po výhře v Madridu.
Najednou Barca ví, co má hrát. Systém funguje. Peňarroya byl koučem, který hledal alibi. Nikdy své hráče neplísnil, ale také málokdy adresně chválil. V jeho slovníku byla řada klišé. Pascual je jiný. Nebojí se hovořit konkrétně. Poté, co se Barca zvedla, chválil tři muže. Willy Hernángomez se podle jeho slov hodně trápil, ale v poslední době se zlepšil. Ocenil také přínos uzdraveného argentinského rutinéra Nicoláse Laprovittoly. Proti Realu si připsal 19 bodů a 9 asistencí. Druhý mozek Barcelony je zpátky.
Trenér a Satoranský = dokonalé spojení
Pascual ale mluvil zejména o Tomáši Satoranském. Hlavní dispečer barcelonské hry, byl jedním z mála hráčů, který si držel určitý standard i v Peňarroyově chaosu. „Satoranský je můj chlap. Je to mimořádný hráč, který velmi tvrdě pracuje pro tým. Je mou oporou na hřišti. Máme spolu skvělý vztah a vrátil se do své nejlepší formy,“ pronesl Pascual na adresu české hvězdy.
Barca zvládla i úterní euroligový zápas v Palau Blaugrana proti Maccabi Tel Aviv. K výhře 93:83 však došla za zavřenými dveřmi z bezpečnostních důvodů kvůli protestům propalestinských demonstrantů proti státu Izrael. Pascual se k zápasu postavil po svém. „Diváci nám moc chyběli. Byli jsme znevýhodněni ne vlastní vinou. Hodně jsme s hráči mluvili o zápase bez diváků a vyplatilo se to,“ pochvaloval si kouč.
Pascual se zkrátka snaží myslet na vše a hráči za ním jdou, jak ukázal i Miles Norris. „Cítím se teď v Barceloně velmi dobře. Snažíme se teď udržet náladu a dynamiku v týmu. Užíváme si to,“ nechal se slyšet Američan, který pod Peňarroyou paběrkoval, ale Pascual ho táhne k lepším výkonům.
Obrození Barcelony znamená, že ve španělské lize se posunula už na čtvrtou příčku. V Eurolize jí pak náleží pátá pozice. Přímo do čtvrtfinále postoupí šest nejlepších.