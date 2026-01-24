Bartoň o mladých: Do ciziny co nejdřív, ve dvaceti je už pozdě. V USK jsem něco podcenil
V sedmnácti letech vtrhl Luboš Bartoň do českého basketu jako zjevení a v roce 1998 pomohl Děčínu k tehdy historickému bronzu. Pak to vzal přes NCAA do Severní Ameriky a nakonec se stal legendou Barcelony, s níž vyhrál Euroligu. Dnešním mladíkům nový kouč národního týmu radí, aby šli do ciziny co nejdříve. Těžit z toho může i reprezentace, jež prochází generační obměnou.
Následujte Ondřeje Hustáka, mohl by říct Luboš Bartoň. Ještě ve Španělsku míval na očích Víta Krejčího, jinak bychom ale českých talentů v rozvojovém věku za hranicemi moc nenašli…
„Na zahraničí je potřeba cílit už v mladším věku, v šestnácti až sedmnácti. Těžko někoho budete tahat do Španělska ve dvaceti, když si ho dřív nevybrali. Na to už mít nebude. Jsem rád za Richarda Bálinta, který to zkoušel ve druhé španělské lize a dnes je v bundeslize. Jinak se do ciziny z české ligy dostat lze. Záleží, kam chcete. Například Polsko může být zajímavé,“ zamýšlí se Bartoň.
Maxa NBL je okořeněna o několik zkušených jmen s reprezentační minulostí. Z Betisu Sevilla se do Brna vrátil David Jelínek, po letech v Nymburce vyslyšel volání Ostravy Lukáš Palyza a do velké formy se dostal Tomáš Vyoral, MVP za prosinec a účastník MS 2019 a OH v Tokiu o dva roky později.
„Jsou to pořád dobří hráči, ale reprezentaci už mají za sebou. Je vidět, že i Vyoral je pro level české ligy rozdílový, hraje skvěle. Nároďák je přesto z pohledu těchto hráčů už passé. Naše liga se hraje jinak, než tomu bývá v Evropě co do fyzičnosti a rychlosti. Třeba Vyoral by co se týká techniky a umění hry reprezentaci zvládal, ale fyzičnost je na evropské úrovni úplně jinde,“ uzavřel Bartoň kapitolu starších hráčů v národních barvách.
Český nároďák potřebuje omladit a liga produkovat talenty. Třeba takové, jakým býval sám Bartoň na přelomu milénia. „Neskutečné, že jsem v sedmnácti předváděl to, co předváděl. Basket se v dnešní době posunul, ale takových sedmnáctiletých hráčů tady moc neběhá a už vůbec ne ve třetím týmu ligy jako tomu bylo tehdy. Jsou to hezké vzpomínky a nostalgie. Debutoval jsem v roce 1996, když jsem bránil Pavla Budínského a myslím, že jsem přes něj dal i koš s faulem,“ usmál se vítěz Euroligy s Barcelonou (2010).
Málem z něj byl tenista, rozhodl Dream Team 1992
Přitom nechybělo moc a basketu se vůbec nevěnoval. „Zamiloval jsem se do něj na olympiádě 1992 při sledování amerického Dream Teamu. Tam jsem viděl úplně jiný basket, než jaký jsem do té doby znal. Přitom jsem hrával fotbal i hokej a hodně se věnoval tenisu, který mě bavil. Pro basket nakonec rozhodly moje dispozice. To jak jsem byl vysoký a díky tomu zjistil, že jsem rozdílovější než ostatní. Nakonec jsem zažil jeden z top úspěchů v podobě vítězství v Eurolize s Barcelonou a mnoho ligových titulů. Hrát za Barcu na této úrovni je po NBA nejvíc. Byl jsem v ní ve správné chvíli. S nároďákem jsme medaile nezískali, ale to v té konkurenci ani nešlo,“ ohlédl se Bartoň za kariérou.
Dnes by coby kouč chtěl probudit své svěřence v USK. Pražský celek se vyloženě zaměřuje na hru s mladými, v konkurenci seniorské soutěže to ale po základní části stačilo jen na předposlední 11. místo. „Některé věci jsem podcenil. Jsou hráči, kteří se zlepšují, další stagnují. Jako tým se celkově posouváme a nadstavbová skupina A2 nám bude slušet. Tím pádem můžu ohrávat ještě víc mladé kluky. Popereme se o postup do předkola play-off,“ uzavřel muž působící na dvou frontách.