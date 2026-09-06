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ONLINE: Česko - Čína. Basketbalistky před důležitým utkáním na MS probudil poplach v hotelu

České basketbalistky
České basketbalistkyZdroj: Patrik Uhlíř / ČTK
ČTK, iSport.cz
Basketbal
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Česká ženská basketbalová reprezentace nastupuje na mistrovství světa proti Číně. Oběma týmům půjde o první vítězství v turnaji. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové v pátek v úvodním utkání podlehly Itálii, Číňanky nestačily na americké obhájkyně titulu. Důležitý souboj o body ve skupině D sledujte od 14:30 ONLINE na webu iSport.

České basketbalistky se před nedělním zápasem příliš dobře nevyspaly. V berlínském hotelu, v němž jsou ubytovány všechny týmy kromě hvězdného výběru USA, se krátce po druhé hodině ranní spustil požární poplach. Týmy musely budovu dočasně opustit, uvedla agentura DPA.

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Skupina DSkóre (Z)Body
1.USA 94:61 (1 zápas, 1-0)2 B
2.Itálie 63:54 (1 zápas, 1-0)2 B
3.Česko 54:63 (1 zápas, 0-1)1 B
4.Čína 61:94 (1 zápas, 0-1)1 B

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