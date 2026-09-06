ONLINE: Česko - Čína. Basketbalistky před důležitým utkáním na MS probudil poplach v hotelu
Česká ženská basketbalová reprezentace nastupuje na mistrovství světa proti Číně. Oběma týmům půjde o první vítězství v turnaji. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové v pátek v úvodním utkání podlehly Itálii, Číňanky nestačily na americké obhájkyně titulu. Důležitý souboj o body ve skupině D sledujte od 14:30 ONLINE na webu iSport.
České basketbalistky se před nedělním zápasem příliš dobře nevyspaly. V berlínském hotelu, v němž jsou ubytovány všechny týmy kromě hvězdného výběru USA, se krátce po druhé hodině ranní spustil požární poplach. Týmy musely budovu dočasně opustit, uvedla agentura DPA.
|Skupina D
|Skóre (Z)
|Body
|1.USA
|94:61 (1 zápas, 1-0)
|2 B
|2.Itálie
|63:54 (1 zápas, 1-0)
|2 B
|3.Česko
|54:63 (1 zápas, 0-1)
|1 B
|4.Čína
|61:94 (1 zápas, 0-1)
|1 B