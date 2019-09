MS basketbal 2019 | Češi zpátky doma! Vítaly je rodiny, Satoranský žasl nad basketmánií | iSport.cz

Kolem půl osmé večer vyšli první členové týmu do haly pražského letiště, několik desítek fanoušků zatleskalo, za hráči se vydali okamžitě jejich nejbližší. Kolem celého týmu vypukl velký šrumec, příletová hala byla rázem velmi zaplněná.

Přivítání s manželkami, dětmi a blízkými osobami bylo hodně vřelé. Vždyť se neviděli skoro měsíc poté, co tým nejdřív vyrazil na přípravný turnaj do Koreje a pak rozjel báječnou jízdu na šampionátu v Číně, při níž se dostal až do čtvrtfinále a nakonec obsadil šesté místo.

"Na turnaji jsme si užili každý moment. Ale bylo to dlouhé," přiznal Tomáš Satoranský, největší hvězda týmu. "Na nic jiného než na rodiny jsme při návratu nemysleli. Na setkání s blízkými, rodinami, kteří nám drželi palce i na dálku. Cítili jsme z domova podporu, hodně nám to pomohlo," dodal rozehrávač Chicaga Bulls.

Hráči hodně ocenili podporu z domova, která zápas od zápasu sílila. „Je úžasný, že se tu spustila basketmánie. Nikdy bych nemyslel, že se něčeho takového dožiju,“ přiznal Satoranský. Jako správný lídr na letišti sešikoval své parťáky, aby celý tým zapózoval fotografům. Se spoluhráči se ještě jednou seřadil pod obrazovkami s přehledem letů.

Basketbaloví hrdinové se vrátili do Prahy! Za rok budeme ještě silnější, usmíval se Satoranský

"Byli jsme opravdu tým, bojovali jsme za sebe, obzlášť v obraně. Moto Rvi se jako lev fungovalo. Hodně hráčů také chtělo ukázat, že se v Česku hraje dobrý basketbal. Chtěli se představit světu a to se splnilo," chválil 27letý basketbalista.

Na palubě letadla prý podle něj žádná velká oslava neproběhla. "Bylo to klidný, my oslavili každé vítězství, které se nečekalo. Teď budeme pokračovat s lidmi, kteří nám fandili odsud," pravil Satoranský.

Celý tým čerpal energii od fanoušků, kteří mužstvu na dálku velmi přáli. "Sledovali jsme to už v průběhu turnaje, hodně nás to udržovalo v módu, že nesmíme nic vypustit. Že nás podporuje hodně lidí, kteří basket před tím tolik nesledovali. To je pro náš sport jenom dobře," hlásil spokojeně.

Na velký oddech ani není čas. Většině hráčů hned začínají klubové sezony, také Satoranský zamíří v nejbližších dnech do zámoří, kde bude ladit formu na svojí první sezonu v dresu Chicaga Bulls.