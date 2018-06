Rytmus o duelu s Marpem: Trénuji s těmi, co by ho do 20 vteřin zlikvidovali

Marpo vs. Rytmus! Duel, který vzbudil mimořádný ohlas. A není divu, dva špičkoví rappeři proti sobě nastoupí mezi šestnácti provazy v boxerské bitvě. Marpo byl několik let profesionálním thaiboxerem, a tak je považován za favorita. Vrbovskému však role outsidera nevadí. Naopak říká, že má rád, když ho lidé podceňují.

Vzájemná výzva dvou hvězd hudební scény vznikla velmi jednoduše. „Potkali jsme se na XFN 6 v O2 Areně v prosinci 2017. Šel jsem Marpa pozdravit, a do toho přišel promotér a ptal se: ‚Co vy dva, kdy bude zápas?‘“ prozrazuje Rytmus. „Já jsem se ho zeptal - box? On myslím zavtipkoval klec, už nevím, a tím to skončilo."

Ovšem nápad na jeho vstup do světa bojových sportů už neusnul. "Pak jsme se sešli po nějakém čase s promotéry XFN a byla řeč o mém zápase v boxu. Bavili jsme se, že bych mohl nastoupit proti nějakému boxerovi, ale to bylo pro mě nezajímavé. Napadlo mě, co kdybychom to dali s Marpem. Pak jsme si napsali a dohodlo se to.“

V první části rozhovoru v pořadu Fight! také slovenský hudební král řekl, v čem v následujícím zápase vidí svou výhodu. „Dělám čistě jenom box. Tím ho nechci podceňovat, ale boxoval jsem s takovými lidmi, kteří by ho do dvaceti sekund zlikvidovali.“

Nebyla ale řeč jen o bojových sportech, jednačtyřicetiletý rapper promluvil například i o tom, co pro něj znamenají peníze. „Svobodu. Čím víc peněz, tím větší svoboda. Můžu si kupovat čas, jsem sám sobě pánem. Nečekám na výplatu.“