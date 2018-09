Česká boxerka Bytyqi: Na KO stačí úder na bradu, monokly mizí do týdne

V civilu vypadá jako křehká kráska, v ringu je z ní dračice. Ne nadarmo si vysloužila přezdívku Andělská pěst. Fabiána Bytyqi vyhrála mezi profesionálkami už třináct zápasů, z toho pětkrát soupeřku knokautovala. Drží tři pásy a zítra může svou nedlouhou kariéru katapultovat o level výš. Její kouč Lukáš Konečný dobyl před šesti lety prozatímní titul mistra světa, ona může být držitelkou regulérního pásu. „Příprava vrcholí, dodělávám váhu a cítím se maximálně připravená. Za mě dobrý,“ hlásí rodačka z Ústí nad Labem, která má kosovské kořeny. V rozhovoru také popisuje, jak jí jde udržování váhy a jak rychle mizí šrámy po zápasech.

Vaší britské soupeřce Denise Castleové bude brzy 47 let, je prý o rok starší než vaše maminka. To je kuriózní, ne?

„Je to tak a jsem na to sama zvědavá. Už jsem boxovala s holkama po třicítce, ale o tolik starší soupeřku jsem ještě neměla. Ale co jsem tak koukala na fotky, je v perfektní kondici, má naběhané maratony, takže ji rozhodně nemíním podcenit.“

Kondice by měla být vaší výhodou, ne?

„Doufám, že to tak bude. Já když se zakousnu, tak jedu. Na druhou stranu, jejím trumfem budou zkušenosti. I když to podle její bilance tak nevypadá. Jenže ona dlouho zápasila v thaiboxu, kde je trojnásobnou mistryní světa, to bude hrát pro ni. Ale já myslím, že to půjde.“

Co teď, den před zápasem, děláte? Myslíte už jen na box, nebo se hledíte něčím rozptýlit?

„Musím se rozptylovat, hlavně abych nemyslela na jídlo. Mám několikrát komplet uklizenou domácnost, ještě v pondělí jsem byla ve škole, absolvovala jsem nějaké rozhovory s médii. Musím se něčím zaměstnávat, abych se jen tak nepovalovala doma a nemyslela na zápas.“

Držíte už tři pásy, ale poprvé budete bojovat o ten nejdůležitější. Byl by to pro vás velký skok stát se mistryní světa?

„Je to o hodně větší věc, než čeho jsem dosud dosáhla. Vlastně největší meta, o které jsem snila. Životní šance! Ani jsem nečekala, že to přijde tak brzo. Je to prostě ohromná výzva.“

Máte skvělou bilanci 13 vítězství, žádná remíza, žádná prohra. Je to zavazující?

„Je. A nerada bych, aby se čísla pohnula špatným směrem. Je pravda, že lidi ode mě prohru neočekávají. Vyvolává to dojem, že to takhle půjde pořád dál.“

Máte v hlavě, že porážka může někdy přijít? Nebo je lepší si to nepřipouštět?

„Mám to v hlavě s každým zápasem. Vím, že se to může stát, že k prohře může dojít. Porážky přijímat umím. Sice jsem v profi ringu žádnou nezažila, ale v amatérském už jich pár bylo, takže vím, jaké to je. Ale určitě tam nejdu s tím, že můžu prohrát.“

Titul je volný, nebo jste vyzvala obhájkyni?

„Je volný. Kvůli tomu jsem šla o váhu níž, do atomové (do 46,3 kg). V té mojí původní (do 47,6) získala titul v červnu Tina Rupprechtová.“

Jak vám šlo snižování váhy?

„Nijak speciálně jsem se netrápila. Dala jsem si na to půldruhého měsíce, snažila jsem se to udělat jen stravou. Omezila jsem svoje oblíbené čokolády, vyřadila jsem rohlíky... Prostě stačil správný jídelníček a šlo to krásně samo. I když náročné je to vždycky. Jídla je málo a výdej velký, ale s tím musí počítat každý zápasník.“

Služeb výživového poradce jste tedy nevyužila?

„Radši poslouchám svoje tělo. Když už jsem v dietě psychicky na dně, radši si dám kostičku čokolády a jdu si zaběhat. Výživový poradce by mě za to asi nepochválil, ale mně to tak funguje.“