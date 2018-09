Souboj roku! Čeští experti: Joshua vyhraje, ale pozor na soupeřovy háky

Rudolf Kraj

český bývalý boxer, stříbrný olympionik z Her v Sydney

„Techničtější boxer je určitě Joshua a silný je taky, samozřejmě. Nicméně Saša má hodně nátlakový styl. A to by mu nemuselo moc vyhovovat, protože se potom zakyselí a trvá mu, než se z toho dostane. Nevím, ale myslím si, že Joshua na body vyhraje. Obzvlášť, když bude zápasit doma. Ale Saša ty poslední zápasy nevypadal špatně, no. Asi nejlíp, co jsem ho viděl, tak se na to dost těším.“

ANKETA

Václav Pejsar

český profesionální boxer

„Tipuji, že vyhraje Joshua. Není to ale úplně tak jednoznačná odpověď, jak se může zdát. Povětkin je i přes svůj věk stále ohromně nebezpečný i pro Joshuu. Je rychlý, tvrdý, umí zkracovat vzdálenost, protože je zvyklý, že on je vždycky ten menší boxer a soupeř je vyšší. Navíc jeho háky jsou opravdu tvrdé. A když přesně trefí, posadí na zadek kohokoliv. Uvidíme, jak se podaří Joshuovi držet si vzdálenost, nebo jestli bude dělat stejně taktický a nekoukatelný zápas jako před lety Kličko. Když Ukrajinec s Povětkinem boxoval, neustále klinčoval a kouskoval zápas. Moc se na to těším, nicméně tipuji 60:40 Joshuu. Každý řekne jednoznačně Joshuu, protože Joshua je boxerem dnešní doby a zrovna „letí“. Ale já to nevidím tak jednoznačně a čekám vyrovnaný a zajímavý zápas.“