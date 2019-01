Konečný: Další návrat do ringu za pět milionů. Jak viděl Marpa s Rytmusem? | iSport.cz

Comeback ve velikém stylu. Vítězství Lukáše Konečného, který po čtyřleté pauze nastoupil jako boxer v duelu se Slovákem Matúšem Babiakem, tleskalo přes sedmnáct tisíc diváků v O2 areně. Na akci XFN 15 patřil právě návrat Konečného mezi vrcholy večera.

Teď s odstupem času, jak hodnotíte svůj návrat mezi šestnáct provazů?

„Jsem relativně spokojený. Atmosféra v hale byla výborná. Co mám zpětné vazby od známých, všichni brali můj zápas pozitivně. Samozřejmě kromě rodiny, která u toho trpěla. A jsem rád, že jsem to absolvoval.“

Rodina u toho trpěla?

„Přesně tak. Obě babičky a maminka to opravdu nevnímaly moc pozitivně. Stejně tak děcka.“

Jste spokojený s tím, jak se vám povedlo se vrátit do role sportovce? S ohledem na kondici a výkon?

„Jo, jsem spokojený. O to víc, když si uvědomím, že příprava nebyla v žádném případě stoprocentní. Byla dobrá, ale třeba jsem skoro úplně vynechal těžké sparingy a podobně. Byl jsem tak někde na pětasedmdesáti procentech. Zároveň vím, že ve mně zůstaly nějaké zkušenosti, což mi dalo v zápase asi největší výhodu a nadhled. Kdybych se připravil stoprocentně, byl by výkon o to lepší. Ale z časových, pracovních i rodinných důvodů to je už hrozně obtížné.“

Hned po zápase jste říkal, že byste do dalšího duelu šel leda v případě, kdybyste za něj dostal pět milionů. To stále platí? Nebo zápas vůbec nemáte v úmyslu?

„Pocitově to mám tak, že bych si zápas ještě byl ochoten dát.