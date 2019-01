Stříbrný olympionik Kraj promluvil: MMA nebude box ohrožovat | iSport.cz

Pod olympijskými kruhy v Sydney sklonil v roce 2000 hlavu, aby mu na krk zavěsili stříbrnou medaili. Jednalo se o veliký moment jak pro Rudolfa Kraje, tak pro český amatérský box. Ke druhému stupni na olympiádě se od té doby žádný český boxer ani nepřiblížil. Jednačtyřicetiletý boxer je v současnosti spokojeným trenérem a hoteliérem.

Jaký jste měl názor na to, že se uskuteční boxerský duel Marpo vs. Rytmus?

„Přišlo mi to takové zvláštní. Jeden nikdy neboxoval, druhý nějaké zkušenosti měl v thajském boxu. Nejdřív jsem se samozřejmě zasmál. Pak, když jsem to viděl, tak musím i uznat, že ti kluci museli udělat veliký kus práce. Ale samozřejmě, kdo od toho čekal, že to bude super souboj, tak byl naivní. To je jasný. Aby se člověk dostal v boxu na nějakou úroveň, je na to potřeba dva roky, pět let u někoho dvacet. Takže nejde chtít po někom s tak málo zkušenostmi, aby to mělo nějaké extra grády. To nejde.“

Na kolik to mělo podle vás blízko nebo daleko k profesionálnímu zápasu?

„Takhle to hodnotit nechci. Kluci tam bojovali, nechali tam srdce a šli na doraz svých sil a poznali, jak to chutná.“

A jak byste tedy zhodnotil samotný průběh zápasu?

„Musím říct, že Rytmus mě třeba překvapil tím, že hodně vydržel. Ať už fyzicky nebo že snesl i údery, které tam dost inkasoval. To mě fakt překvapilo. Klobouk dolů.“

Co říkáte na návrat Lukáše Konečného, který zápasil před nimi?

„Je statečnej. Je v tom odvaha i bláznovství