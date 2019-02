Král boxu Joshua se bude bít v Americe, soupeři slibuje demontáž ve velkém stylu | iSport.cz

Anthony Joshua, kam se podíváš. Takový má člověk pocit, když stráví nějaký čas ve Velké Británii. Fenoménu, jakým se sympatický boxer za posledních pár let stal, se ve Spojeném království prakticky nedá vyhnout. Objevuje se na plakátech, v reklamách i různých pořadech. Doma je tak možná vůbec největší sportovní hvězdou současnosti. Co se týká světové popularity, stoupá stále výš, ale nyní oznámil další mezník v kariéře.

Tím bude první zápas v Americe. Dojde k němu 1. června, a to přímo ve slavné hale Madison Square Garden v New Yorku. Joshua tak bude mít možnost oslovit napřímo úplně nový trh a fanoušky. Jeho soupeřem bude místní bijec Jarrell Miller, přezdívaný Big Baby.

„Bylo pro mě poctou a požehnáním bojovat na nejlepších místech světa a doma ve Velké Británii. V neposlední řadě na stadionu ve Wembley. Ale přišel čas, abych vyrazil přes Atlantik a bránil šampionské pásy v USA,“ komentoval Joshua, jehož kariéra neuvěřitelně rychle stoupá.

„Těším se na další výzvu s dobrým boxerem a brilantním mluvkou. Bude to vzrušující boj, nenechám nic náhodě. Hodlám Millera demontovat, a to ve velkém stylu, abych dostál své pověsti,“ dodal nejúspěšnější a nejpopulárnější boxer současnosti.

Ringový vládce se ale ve Státech bude muset uskromnit, co se počtu fanoušků přímo na místě týká. Do New Yorské haly se totiž vejde necelých jedenadvacet tisíc diváků. Britský hrdina však ve Wembley zápasil před téměř devadesáti tisícihlavým publikem.

Devětadvacetiletý Joshua vyhrál všech dosavadních 22 duelů, až na jeden všechny ukončil předčasně. Naposledy loni v září poslal k zemi ruského ranaře Alexandra Povětkina. O rok starší Miller zatím také nezažil pokoření. Z 24 duelů vyhrál 23 (z toho 20 knokautem) a jednou remizoval.