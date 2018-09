Joshuův vývoj, Rus padl jak raněné zvíře. Potvrdil nadvládu, tvrdí Kraj

Už teď je legendou! Může se to zdát přehnané, ale není. Anthony Joshua se skutečně stává jedním z největších hrdinů světového boxu napříč historií. Má za sebou jen 22 duelů v profiringu, během nichž odzápasil jen 84 kol. Vlastní přitom už světové pásy WBA, WBO, IBF i IBO.

Navíc získává na svou stranu čím dál více fanoušků, které oslovuje i svou pokorou. „Nechci být boxerem, který je odtržený od veřejnosti,“ hlásá přesvědčivě. „Nechci, aby si lidé mysleli, že jsem dobrý sportovec, ale mimo jejich dosah. Chci být lidovým šampionem,“ používá osmadvacetiletý sportovní hrdina výraz, kterým byl označován Muhammad Ali, jehož považuje za veliký vzor.

V prvé řadě je ale Joshua opravdu mimořádným boxerem, jenž stíná velmi tvrdé protivníky. Kdo by chtěl zpochybňovat kvalitu jeho soupeřů, choval by se bláhově. Netřeba vzpomínat jen zkušeného lišáka Vladimira Klička. Joshua poslal například k zemi už ve druhém kole zkušeného Kevina Johnsona, kterého nedokázal do té doby porazit před limitem ani Vitalij Kličko. Stejně tak byl doposud jediným, kdo přemohl obávaného Američana Dominica Breazealeho.

V sobotu večer navíc miláček britského publika knokautoval v sedmém kole i nezdolného Alexandra Povětkina. Ruskému bijci je sice už 39 let, ale právě proto byl pro o jedenáct let mladšího Joshuu opravdu nebezpečným soupeřem. Povětkin byl vždy velmi hladový, aby se dostal na vrchol těžké váhy a tohle byla jeho poslední šance. Porazit jej do té doby dokázal jen Vladimir Kličko a to velmi taktickým a nudným stylem. To se ale v sobotním duelu nestalo.

Ringová válka mezi Velikou Británií a Ruskem byla skutečným dramatem a ukázkou tvrdého a útočného boxu. Joshua však předvedl, že je jako boxer stále vyvíjí. Jako by byl každým dalším odzvoněným kolem chytřejší. Nedržel se jen jednoho stylu, jako ruský vyzyvatel. Naopak hledal stále více cest, jak Povětkina udolat. Povedlo se. Povětkin padal v sedmém kole k zemi jako raněné zvíře, až rozhodčí souboj ukončil.

„Bylo to docela napínavé, dokud měl Saša dost sil. Potom už to bylo na jednu branku,“ hodnotí souboj Rudolf Kraj, bývalý boxer, stříbrný olympijský medailista. „Myslím si, že Joshua byl trochu zaskočený ze začátku a chvilku mu trvalo, než se z toho dostal. No, a pak už to šlo podle jeho plánu! Celkové bojovný pěkný zápas a Joshua potvrdil svou nadvládu v těžké váze.“

Podobně hodnotí britsko-ruský střet mezi šestnácti provazy i Daniel Táborský, bývalý boxer, nyní trenér. „Povětkin skvěle začal, dobře chodil pod rukama a měl hezké zásahy pákovými údery. Joshua to ale zvládl pohlídat. S pozdějšími koly, když Alexandr začal vadnout, zvyšoval aktivitu a po dobrém zadním úderu vycítil šanci a zápas ukončil. Joshua byl skvěle připravený a ukázal boxerskou vyzrálost. Těším se, koho mu Eddie Hearn připraví napříště,“ zmiňuje Táborský jméno Joshuova promotéra.

Datum dalšího zápasu krále těžké váhy je dané: 13. dubna 2019. Kdo bude soupeřem neporaženého Brita se, ale ještě neví. On sám by nejraději bojoval s Deontayem Wilderem, aby zkompletoval sbírku světových titulů. Wilder je totiž šampionem organizace WBC. Neporaženého Američana však 1. prosince čeká souboj s Tysonem Furym.

„Ano, chci čelit Wilderovi, jednáme s jeho týmem už dlouho. Ale pokud nemá zájem, najdou se jiní,“ říká Joshua. „Žádný problém, budu bojovat proti všem!“