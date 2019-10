Bojovníci v obchoďáku! Český box chystá fanouškům mimořádný zážitek | iSport.cz

Český box má co nabídnout, a proto vyrazí se svým „zbožím“ do obchodního centra. Tak by se dala popsat situace, která nastane poprvé v historii českého ringového sportu. Vyřazovací boje mistrovství republiky se totiž odehrají v pražském obchodním centru Arkády Pankrác a to už 31. října. „Ohromně se na to těším, protože jsem nic takového ještě nezažila,“ říká Martina Schmoranzová, jež bude bojovat o desátý titul.

Tohle bude zážitek. Český box jde vstříc divákům jako nikdy předtím. Zápasníci a zápasnice předvedou svůj um před stovkami, v součtu tisícovkami, lidí v pražském obchodním centru Arkády Pankrác. Právě tam totiž budou od 31. října probíhat vyřazovací boje mistrovství České republiky. Stane se tak vůbec poprvé.

„Ohromně se na to těším, protože jsem nic podobného ještě nezažila. Boxovala jsem na různých turnajích, ale ještě nikdy v obchoďáku, velmi mě to láká,“ prozrazuje boxerka Martina Schmoranzová, která bude usilovat o jubilejní desátý titul. „Je to super věc. Lidé uvidí, jak vypadá český box v podání naší špičky,“ pochvaluje si.

Pódium s šestnácti provazy bude stát uprostřed obchodního centra na místě fontány. Kdokoliv tak Arkády v té době navštíví, nemůže bitvy rohovníků minout. Organizátoři akce chtěli letošním pořádáním šampionátu box i co nejvíce zviditelnit, proto se rozhodli jít divákům maximálně vstříc. To kvituje i Rudolf Kraj, legenda českého ringu.

„Myslím, že náš sport potřebuje propagaci a tohle je určitě propagace veliká,“ chválí akci majitel stříbrné medaile z olympiády v Sydney v roce 2000. „Někomu se to líbit může, někomu nemusí. Ale uvidí to i lidé, kteří by na box jinak nešli, a může je to zaujmout.“

Někteří zastánci starých pořádků však mají vůči soubojům v obchodním centru výhrady. Kraj mezi ně rozhodně nepatří, za svou kariéru zápasil na mnohem méně komfortních místech.

„Boxoval jsem například v Německu na beerfestech, kde byly obrovské stany, v nichž se mohlo kouřit, grilovali se tam klobásy… Po prvním kole jsem si vždycky myslel, že nemám plíce. Takže tohle je mnohonásobně lepší, myslím,“ hodnotí s úsměvem slavný bijec.

V mnoha zemích je běžné, že v obchodních centrech občas stojí ring. I největší hvězdy mají ve svatostáncích nakupování často veřejné tréninky, aby tím přilákali pozornost na následující duely. Stejně tak tomu bude v případě šampionátu, který bude vyřazovacími zápasy poutat na finále, které se uskuteční 3. listopadu ve velkém sále pražské Lucerny.

Samotní zápasníci jsou za možnost boxovat před obřím publikem vděční. „Jsem rád, že je to v Praze a v obchodním centru. Chodím tam občas nakupovat, takže to tam dobře znám,“ komentuje pobaveně Jiří Havel, který bude bojovat o šestý titul mistra republiky. „Od promotérů je to chytrý tah, protože tím mohou oslovit širší veřejnost. A to chceme samozřejmě i my boxeři, takže musíme ukázat co nejlepší výkony, aby se to lidem zalíbilo,“ dodává mladý boxer.

