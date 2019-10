Unikátní MČR v Praze! Kraj a Konečný zvou na mimořádnou akci | iSport.cz

Akce jaká tu skutečně ještě nebyla. Český box se rozhodl představit fanouškům zcela unikátní formou. Nikdy předtím neměli lidé možnost být boxu téměř na dotek. Od 31. října tuto možnost mít budou, v pražském obchodním centru Arkády Pankrác totiž budou probíhat vyřazovací boje mistrovství republiky. Tam, kde jindy tryská fontána, budou padat rány v ringu.

Vše je o to mimořádnější, že se střetnou nejen amatérští, respektive olympijští, boxeři, ale i profesionálové. To umožňují nová pravidla, podle kterých mohou na Hrách zápasit i borci z profi ringu.

„Z mého pohledu je to pro profíky trochu risk,“ upozorňuje Lukáš Konečný, bývalý světový šampion a úspěšný trenér. „Jsou už zvyklí na něco jiného, jiný styl a vyšší počet kol. Svým boxerům bych to třeba nedoporučoval, protože je to takový sprint oproti maratonu.“

A právě kvapík v jakém budou zápasy probíhat, může být pro diváky velmi atraktivní. Každý má na úspěch jen tři kola, a jde se dál.

„Vyzkoušel jsem obě disciplíny, ale pořád je to box, kdy prostě jeden chce dát do držky tomu druhýmu,“ říká s pobavením Rudolf Kraj, majitel stříbrné olympijské medaile ze Sydney 2000. „Ale co se týká amatérského boxu, tak to je prostě sprint. Třikrát tři minuty. Co se týká profiboxu, ten je o obrovské dřině. A hlavně jsou tam jiné peníze, když se boxer probojuje někam výš, ale víc to bolí, to je jasný.“

Stříbrný olympionik si velmi pochvaluje místa, kde se bude šampionát odehrávat. „Mistrovství v Praze je pro náš sport výjimečné a perfektní. Doufám, že lidi přijdou podpořit naše nejlepší závodníky,“ vyzývá Kraj. „A to, že je finále v Lucerně, je úplně super.“

Možnosti porovnat síly s amatéry využije například úspěšný ringový bijec Vladimír Řezníček, který slibuje nekompromisní úspěch.

„Nastoupím a půjdu si pro zlato. Už osmkrát jsem to vyhrál, tak si půjdu pro devátou výhru,“ slibuje jednatřicetiletý Řezníček, jenž bude nastupovat v těžké váze, tedy do 91 kilogramů.

Ve stejné divizi bude bojovat i Jiří Havel, stávající mistr republiky, který se na slova zkušeného rivala reaguje jen pousmáním. „Tento šampionát bude specifický tím, že tam bude mnohem větší konkurence než na předešlých ročnících, což je dobře,“ míní Havel a dodává, že si titul vzít nenechá.

Jestliže se Řezníček a Havel probojují do finále, a pravděpodobnost je veliká, bude se jednat o parádní bitvu mezi šestnácti provazy. A to navíc na legendárním místě, ve velkém sále pražské Lucerny, kam se šampionát vrací po čtyřiceti letech.

Smíšené mistrovství je pro box velikou událostí, jedno velké poprvé. Vše se ale dohodlo překvapivě snadno. „Na začátku jsme se trochu báli, že profící nebudou chtít riskovat své jméno s mladými nadějemi českého boxu a o účast nebudou mít zájem, to se ale nestalo,“ prozrazuje Pavel Hynek, mezinárodní rozhodčí a boxerský činovník, který za letošním mistrovstvím stojí.

„Myslím, že by nebylo vhodné, aby Česká unie boxerů profesionálů, tak jako se to občas stává v jiných státech, chtěla zakazovat profíkům startovat na amatérských akcích,“ zmiňuje za profesionály Konečný. „Jsem za tuhle možnost pro boxery velice rád, je dobře, že se amatéři mohou poměřovat s profíky a opačně.“

