Kraj: Joshua byl bezradný, Usyk ho k ničemu nepustil. Co přijde dál?

Pro jedny šok, pro druhé splněný sen. Výsledek bitvy Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk oslovil celý svět boxu. A bodová výhra ukrajinského vyzyvatele způsobila rozruch. Britský ranař na bývalého šampiona křížové váhy prostě neměl, a ten mu tak sebral tituly organizací WBA, WBO, IBF a IBO. „Pro mě docela překvapení, to v každém případě,“ komentoval duel pro deník Sport Rudolf Kraj, majitel stříbrné olympijské medaile ze Sydney 2000.

Valná většina z šedesáti sedmi tisíc fanoušků na fotbalovém stadionu Tottenhamu Hotspur v Londýně se těšila na další vítězství domácího miláčka Anthonyho Joshuy. Nakonec je ale čekala studená sprcha. Vítězem velkolepé boxerské bitvy se po právu na body stal ukrajinský vyzyvatel Oleksandr Usyk.

„Vůbec k ničemu ho nepustil. A Joshua byl úplně bezradný, ani tu bitku pořádně neotevřel, protože ho Usyk hned za každou chybu potrestal,“ zhodnotil zápas Rudolf Kraj. „Usyk boxoval skvěle technicky, vydržel to i fyzicky. Naopak Joshua toho měl na konci plné kecky. Byl statický, nechci říct zakřiklý, ale vítěz ho měl prostě skvěle načteného a v každé chvíli zápasu ho předcházel.“

Přímo na místě duel sledoval moderátor a veliký fanoušek bojových sportů Jakub Kotek, který průběh zápasu zhodnotil podobně. „Kdykoliv se Joshua trochu utrhl ze řetězu a vypadalo to, že Usyka zmydlí, tak ten dokázal udělat tak nebezpečný kombinace, že se AJ vždycky trochu zalekl, stáhl se zpátky a přestal riskovat,“ komentoval Kotek.

Kraj podtrhává, že Ukrajinec musel britského bijce pořádně zaskočit. „Tak, jako boxoval Usyk v tomto duelu, už dlouho nikdo v těžké váze nebojoval. Boxuje z ústupu dopředu, oběma rukama, má super pohyb. Je fakt výbornej,“ vysvětlil bývalý rohovník. „Myslel jsem si, že mu budou chybět kila, že těch osm devět kilogramů rozdílu bude znát, ale on to prostě odmazal.“ Ukrajinský ringový válečník Joshuu připravil o pásy šampiona těžké váhy organizací WBA, WBO, IBF a IBO.

Ještě než nastoupil do nejtěžší divize, podařilo se mu sjednotit tituly křížové (do 90,7 kilogramu). Po Američanovi Evanderu Holyfieldovi a Britovi Davidu Hayeovi je tak teprve třetím boxerem historie, který se dokázal stát šampionem v křížové i těžké váze.

„Souboj proběhl tak, jak jsem očekával. Byly chvíle, kdy mě Anthony hodně tlačil, ale nebylo to nic extra. Neměl jsem za cíl ho knokautovat. Od ledna jsem tvrdě dřel pro tento boj, trvalo to půl roku a dlouho jsem neviděl rodinu. Teď půjdu šťastný domů a budu s ní,“ uvedl vítěz.

Joshua má ve smlouvě klauzuli o odvetě, kterou hodlá využít. Očekávaný střet s krajanem Tysonem Furym, jenž drží pás organizace WBC, tak musí počkat. Brit se nejprve potřetí utká s Deontayem Wilderem. Duel je naplánován na 9. října. Kdo ví, jestli však na souboj s Joshuou opravdu dojde. Sjednocení titulů by se totiž neuskutečnilo, jelikož Brit všechny pásy ztratil.

Podle Kraje by to však nemělo znamenat britův konec. „Kvůli tomu, že zatím dvakrát prohrál, bych ho neodepisoval. Projel to teď s olympijským vítězem, který vyhrál, co mohl. Nebral bych to tak tragicky. Pořád je to mladej kluk, těžký váhy zrajou dýl,“ tvrdí stříbrný medailista ze Sydney.