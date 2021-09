Joshua vs. odolný Ukrajinec a bitva na Tottenhamu: Na váze nezáleží

Včera před několika tisíci fanoušků proběhlo vážení, kde bylo opět znát, jak velkou sportovní celebritou je Joshua ve Spojeném království. Přesto se našla i vcelku početná hlasitá skupina vytrvale řvoucí: „Usyk! Usyk! Usyk!“

Když na váhu vstoupil šampion, číselník ukázal necelých 109 kilogramů, zatímco Usyk lehce „přelezl“ sto kilogramů. Joshuova váha tak byla stejná jako před posledním duelem s Bulharem Kubratem Pulevem. Toho britská star 12. prosince 2020 uzemnila v devátém kole.

Před střetem s ukrajinským vyzyvatelem přitom domácí boxer tvrdil, že půjde do ringu s lehčí tonáží. „Budu bojovat s chlápkem, který je zvyklý na dvanáctikolové zápasy. Takže by bylo hloupé jít tam s velkým objemem svalů, které budou křičet po kyslíku,“ uvedl Joshua před časem.

A jak to vidí šampion teď? „Opravdu nesleduji svoji hmotnost. Nevím, proč je na váze taková suma. Ale měl bych dvanáct kol zvládnout snadno,“ komentoval po vážení. „Neexistuje žádný herní plán, pouze vyhrát, protože nikdy nevíte, co se stane.“

Sám Usyk nepovažuje soupeřovu vyšší váhu za velkou překážku. „Síla není o tom, že je někdo velký nebo malý, je to ve vašem duchu. David Haye měl o třetinu menší váhu než Nikolaj Valujev. A to dokazuje, že na váze nezáleží,“ připomněl britsko-ruskou ringovou válku, k níž došlo 7. listopadu 2009. Haye vážil 98 kilogramů, Valujev 143 kg... Vítězem na body se stal prvně jmenovaný.

„V kempu jsem trénoval jako patnáctikolový bojovník. Budu v dobré kondici, abych to odzápasil. To je klíčové. Co se stane, když takto trénuji? Tělo se přizpůsobí a vezme svou přirozenou formu. Tohle je ta forma,“ zhodnotil Joshua. Navíc prozradil, co si pro Usyka přichystal. „Také cvičím schopnost čtyřikrát rychle udeřit, ne jen jednou. Je to zápas mysli. Vědět, co máš před sebou, a vědět, jak se s tím vypořádat. Můžeš být buď agresivní, zahnat ho, dát do toho všechno. Nebo si dát načas, být chytrý a pak ho vyřídit.“

Britský ranař věří, že výhra nad o tři roky starším Usykem ho přiblíží boji o sjednocení šampionských pásů těžké váhy. Už chybí pouze titul WBC. A ten drží krajan Tyson Fury, jenž se 9. října potřetí postaví proti Američanovi Deontayi Wilderovi. První jejich duel skončil remízou, druhý vyhrál Fury knockoutem v 7. kole.

Joshua s Furym se původně měli střetnout už letos 14. srpna v Saúdské Arábii. Veleočekávaný boj byl však zrušený, když soudce rozhodl ve prospěch Wilderova požadavku na trilogii s Furym. Na obří střet dvou Britů tak nejspíš dojde příští rok, pokud tedy Joshua dnes pokoří překážku v podobě nebezpečného Ukrajince.