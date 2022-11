Rajmont: Letos je Lucerna vystřelená do oblak! Přebijí MMA youtubeři?

Ač v popularitě mezi bojovými sporty v Česku hraje prim MMA, herec a promotér Matouš Rajmont zůstal věrný boxu a připravuje už čtrnáctý ročník akce Box v Lucerně. „MMA brzy pozná, co to je, když tě přebijou youtubeři,“ žertuje organizátor s ohledem na vzrůstající popularitu zápasů influencerů. „Box je královská disciplína, a tak si prostě zaslouží respekt a dobrej marketing,“ vysvětluje, proč dál pořádá bitvy v ringu, a ne v kleci.

Tradice. Přesně tak lze mluvit o akci Box v Lucerně, která se uskuteční už počtrnácté 29. prosince ve slavné pražské hale.

„V mnoha věcech je to jednodušší, zaběhnutý. Člověk už neřeší věci, které řešil na začátku. Ale v mnoha směrech je to samozřejmě i těžší. Z toho důvodu, že to člověk chce mít lepší, zdokonalovat, vše teď stojí víc peněz, které se hůř shánějí,“ říká Matouš Rajmont, organizátor galavečera.

A jak lesklá bude show tento rok?

„Letos je to vystřelenější do oblak. Viděl jsem, že vznikla organizace Patron Boxing, která to dělá dobře. Mají pod sebou Vasila Ducára, což víme, že je nejlepší český boxer současnosti,“ přibližuje Rajmont. „Budou tam všichni jejich fighteři, což je to nejlepší, co může bejt. Vasil přijal výzvu Ládi Řezníčka, který je jediným českým boxerem, kterého Vasil neporazil… Pak nastoupí taky Pavol Polakovič, Maťo Parlagi, Patrik Baláž… Prostě to nejvíc, co nabízí český box.“

Letošní ročník si proto zasloužil pořádné promo. A to se povedlo zejména v podobě upoutávky, která se inspirovala mimořádně populárním seriálem Peaky Blinders (Gangy z Birminghamu).

„Vasil přišel a řekl: ‚Hele, já vidím úplně upoutávku na Lucernu jako Peaky Blinders, ty gangy…‘ Koukl jsem na to na Googlu a hned jsem to úplně viděl. Starou ulici, gangy, jak jdou proti sobě. Takže jsem si sedl, namaloval jsem si nějaké obrázky,“ říká promotér. „Pak jsem zavolal známým, co mají super kamery… Potom jsem zavolal všem svým ošklivým kamarádům, který jsem si vybavil, jestli nemají třetího listopadu volno.“

Upoutávka se skutečně povedla a zvýšila prestiž už tak dost proslulé události.

„Marketing je polovina úspěchu. Jedna věc je, jaký jsou zápasníci, ale když dokázali vyprodat O2 arenu zápasníci MMA boxem (turnaj Oktagon Underground: Vémola vs. Marpo), když nepočítám Lucku Sedláčkovou a Vaška Siváka… Je to v marketingu, v promu, v příbězích,“ vysvětluje Rajmont.

Příkladem toho, jak moc veliký mají zmíněné prvky vliv je i úspěch nové organizace Clash of the Stars. I o tom byla v iSportu Fight řeč.

„Nejdříve jsem si říkal, půjdu se tam podívat. Chtěl jsem to vidět z produkčního pohledu, mám rád monitoring těch akcí a tak dále… Ale nesehnal jsem lístek. Tak jsem si koupil přenos. Nestavím se do pozice, že bych to hanil. Mám na to svůj názor. Absolutně mi ten projekt nevadí z obchodního pohledu, je to byznys,“ uznává promotér Boxu v Lucerně. „Trochu mi tam ale chybí ta pokora, úcta k soupeři. V tom jsem asi stará škola,“ dodává.