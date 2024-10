Boxuji pro peníze, řekl Fury. Ukrajinec Usyk žertoval před odvetou v kostýmu

Někdejší světová jednička Tyson Fury se vrací pro trůn a sbírku prestižních pásů na místo, kde o ně přišel. V Rijádu se podruhé postaví svému přemožiteli Oleksandru Usykovi. Pokud se Britovi 21. prosince vydaří další hollywoodský comeback, nastoupí i do trilogie, aby rozhodl o nejlepším boxerovi těžké váhy své generace.

„Co mě motivuje? Já motivaci nemám. Režim a koncentrace jsou pro mě dost,“ pronesl usměvavý Usyk jedinou větu na středeční tiskové konferenci. Od chvíle, co vstoupil do londýnského sálu, bylo jasné, že se jde hlavně pobavit. Předvedl se v kostýmu hrdiny z počítačové hry Zabiják a nechal soupeře, aby mu podepsal fotku z prvního zápasu, na nichž ho tvrdě trefuje, načež osazenstvo rozesmál výrokem, že snímek druhý den najdou na internetovém obchodě eBay.

Fury nasadil vážnější notu. Do ringu vleze jako outsider poprvé od druhého střetu s Deontayem Wilderem před čtyřmi lety. „Nemůžu se dočkat. Náš první zápas byl naprosto skvělý. Sudí tehdy rozhodli opravdu těsně, Oleksandr ale vyhrál naprosto férově,“ pokynul Brit soupeři. „Po vyhlášení jsem byl hodně nespokojený. Faktem je, že jsem pro vítězství zkrátka neudělal dost,“ dodal se vzpomínkou na jeho odmítavá vyjádření bezprostředně po květnovém duelu. Prohlásil tehdy, že sudí přiznali Usykovi výhru, protože je jeho země ve válce.

„Žádné drastické změny neplánuji. Pojedu podle velmi podobného plánu, avšak více soustředěnější a chytřejší. Moje odvety dosud vždy dopadly stejně, pokaždé jsem rozhodl knockoutem. Proti Usykovi budu chtít v tradici pokračovat,“ předpověděl Fury. Konkrétní úkoly a tahy v tréninkové přípravě, však on i jeho tým světu na odiv nedal. „Stejně jako v životě i v boxu se nejvíce učíte z vlastních chyb. Na tom byl tento kemp postaven,“ shrnul Britův trenér SugarHill Steward. Doplňující otázky nechal s úsměvem a pokrčenými rameny bez odpovědi.

Ukrajinská strana zvolila stejně tajnůstkářský přístup. Na dotaz, zda nastala v tréninku na odvetu nějaká změna, Usyk opáčil jasným ne.

„Budu tvrdě dřít, dobře jíst, chodit brzy spát, naslouchat týmu a zbytek je v rukou Božích. V květnu přál Všemohoucí výhru Usykovi, za což jsem rád. Vše se událo přesně, jak mělo. Věřím, že v prosinci přijde zase můj čas. Každá špatná i dobrá věc, kterou zažíváme, nás má poučit, být nám lekcí. Nezbývá, než se tomu postavit čelem,“ utnul Fury moderátorovo ve vyzvídání o dění v tělocvičně.

Usyk bude v Rijádu hájit krom pásů WBC, WBO, WBA a Ring Magazine i magickou nulu na políčku proher jeho bilance. Dál může budovat odkaz dominantního šampiona. Fury už onu pozici světové sportovní ikony má. Proč má živoucí legenda a multimilionář stále potřebu bojovat mezi provazy? „Pro peníze. Kdybych řekl cokoli jiného, lhal bych. I když je nemám jak utratit, chci další,“ přiznal Fury, načež dodal, že značnou část výdělku pravidelně směřuje na charitu.

„Skončím, až se začnu rozpadat. Mohl jsem s boxem přestat nespočetněkrát. Několikrát jsem se dostal do pozice, kdy se odchod do důchodu úplně nabízel. Neudělal jsem to a ani se nechystám. Box miluju,“ usmál se nakonec „Gypsy King“.