Čeští experti o bitvě Tyson vs. Paul: Remíza! Pravidla jdou proti Mikovi

Avizovaná válka, nebo pouhá exhibice? Mladý influencer, nebo šampion v důchodu? Legendární Mike Tyson se vrací do profesionálního ringu, aby se postavil o tři dekády mladšímu Jakeu Paulovi, youtuberovi, který se boxu věnuje teprve šest let. Zpočátku poklidná, uctivá atmosféra se těsně před utkáním strhává ve vyostřenou rivalitu, když bývalý šampion profackoval soupeře na vážení. Domácí experti se v názorech na duel míjí. Zatímco neporažený český šampion upozorňuje na pohnutá pravidla v neprospěch veterána, rohovníci z mezinárodní scény celé utkání pojmenovávají marketingovým produktem.

Jak jsem řekl, vnímám to jako exhibici, takže čekám, že se budou oba dost kontrolovat a zápas skončí remízou. Nepůjdou na sto procent. Jediné, co by mohlo zamíchat kartami, je, kdyby v někom z nich převládlo ego. Pak by střet mohl klidně vygradovat. Paul říká, že se chce od výhry na Tysonem odrazit k titulovým bitvám. Pokud porazíte bývalého šampiona, který je však dlouho v důchodu, rozhodně si vstup mezi světovou špičku nezasloužíte. Vše je to ale o marketingu. Paul žvaní a lidi to evidentně zajímá.“

Jake Paul se za těch pět let, co se boxu věnuje, hodně posunul. Udělal větší posun, než by dokázali jiní boxeři, což je zapříčiněno skvělými tréninkovými podmínkami, které si dokáže zajistit. Paulovo umístění ve světovém žebříčku kolem dvoustého místa odpovídá jeho kvalitám. Je průměrný, možná lehce nadprůměrný boxer.

„Spíš než skutečný zápas čekám zábavu, nejvýstižnější mi přijde sportovní exhibice. Mike Tyson dává na sítě záběry z tréninku. Avšak vydat jen krátký úsek může být trochu zavádějící. Boxersky hezké patnáctisekundové video natočíte v podstatě s každým…Na druhou stranu, Tyson je celoživotní sportovec, určitě mu do karet hraje svalová paměť. Vypadá to navíc, že se vyhrabal z dřívějších problémů a dodržuje životosprávu, takže špatnou formu mít nemusí.

Vladimír Lengál

neporažený boxer, bývalý šampion ČR a bojovník Oktagon MMA

Pravidla jdou proti Tysonovi. Favoritem je Paul, ale…

„Zápas má oproti standardnímu upravená pravidla. Dvouminutová kola a velké čtrnáctiuncové rukavice hrají v neprospěch Mika Tysona. Je to pán v letech. V průběhu zápasu by mohl předvést pověstnou explozivní sílu a využít chyb soupeře. Dvouminutová kola jsou ale sprint, při kterém se rychle zakyselíte. Soupeř navíc spíš zvládne přežít otřesení údery, protože ho vždy zachrání konec kola. Mluvím z vlastní zkušenosti…

Lepší by pro něj byla tříminutová kola. Nemusel by se tak hnát, držel by si pevnou obranu, z níž by přecházel do tlaku. Použil by svou klasiku – dobrý pohyb, přední direkt a příprava ničivých kombinací. Byť mu je osmapadesát, ve tříminutových kolech by zvládl soupeře unavit, načíst, počkat na jeho chybu a pak doručit finiš.

Jake Paul patří k solidním, nadprůměrným boxerům. Díky penězům si upravil podmínky, aby do toho mohl dát vše. Je nadějným sportovcem, což ukázal během jediného zápasu, který prohrál, proti Tommymu Furymu. Těží z rychlosti a ohromné síle v zadním úderu.

Přeju si, aby Mike urazil Jakeovi hlavu a všem zavřel huby. Cítím v něm zvíře a bestii. Až vstoupí do ringu, zase bude chtít být nejzlejším mužem světa. Ve dvou minutových kolech to však bude mít hrozně těžké. Rychlé výpady, které ukazuje na Instagramu, navíc nedokáže dělat v průběhu celého zápasu jako před třiceti lety. Srdce chce vidět Tysona vyhrát. Hlava říká, že si to Paul pohlídá na body. (směje se)!