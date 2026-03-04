Blíží se Konečného comeback, nakonec se utká s jiným soupeřem. K mání poslední lístky
Už v sobotu se v brněnském Sono Centru uskuteční galavečer nově vzniklé boxerské organizace GBO Boxing s názvem New Era 1. Hlavním tahákem večera je návrat jednoho z historicky nejlepších českých boxerů Lukáše Konečného. Bývalý mistr světa i mistr Evropy se po dlouhých letech vrátí do ringu, nicméně jeho zápas postihl jen pár dní před galavečerem nečekaný zvrat. Vstupneky kupujte ZDE>>>
Konečného původní soupeř Alessandro Jandejsek onemocněl a promotéři tak museli hledat na poslední chvíli náhradu. Tou se stal Martin Sedlák. Lukáš Konečný se tak pravděpodobně střetne s těžším soupeřem, než původně očekával. Duel proto slibuje velmi zajímavou zápletku.
„Popravdě jsem se chtěl připravit líp a chtěl jsem také trochu víc zhubnout, abych v ringu vypadal lépe. Teď už vím, že se mi to úplně nepodaří. Nechci si dovolit žádné překvapení a ani nemůžu, proto dělám všechno pro to, abych ze souboje odešel se ctí,“ vysvětluje Konečný, který ze změny soupeře nebyl úplně nadšený.
Na druhé straně je to naopak, tam zavládlo nadšení. „Je to nejslavnější soupeř, proti kterému jsem v mé kariéře stál. Zápas s ním je pro mě svátek a jsem za tu možnost šťastný. Udělám všechno pro to, abych uspěl,“ neskrývá Sedlák své nadšení a odhodlání.
Téměř vyprodaný galavečer v Brně, na který v tuto chvíli zbývá už jen několik desítek lístků, slibuje atraktivní podívanou s ještě napínavější zápletkou. Akce se koná tuto sobotu v brněnském Sono Centru.