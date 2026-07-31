Ukrajinská dvojčata utekla před válkou do Česka. Teď je čeká profesionální debut v ringu
Když začala ruská invaze na Ukrajinu, během několika hodin se jim změnil život. Dvaadvacetiletá dvojčata Maksym a Pavel Mikhalovovi musela opustit svůj domov a hledat bezpečí v České republice. Dnes se snaží vybojovat lepší budoucnost prostřednictvím boxu. Ten je podle nich jedinou cestou, která jim změní osud. Oba se představí na galavečeru GBO boxing New Era 2, který se uskuteční 4. září v pražském Sasazu. Vstupenky jsou k dostání zde.
„Pamatuju si, jak mě brácha vzbudil, že nad hlavou nám létají rakety. Nejdřív jsem si myslel, že si dělá legraci. Když jsem ale vstal, pochopil jsem, že je to krutá realita a rozhodně ne jen špatný sen,“ vzpomíná Pavel Mikhalov na první den války. Jeho bratr Maksym se tehdy rozhodl, že udělá vše pro ochranu rodiny. Ve vesnici, odkud pochází, začal společně s Pavlem budovat improvizovaný bunkr.
„Tatínka jsme ztratili, když nám byly čtyři roky. Zůstalo nás pět dětí. Pocházíme z malé vesnice, kde žije asi 110 lidí. Vždycky jsme žili skromně. Měli jsme jen malé políčko na rajčata a brambory. Když začaly dopadat rakety, věděl jsem, že musím rodinu ochránit. Začal jsem kopat bunkr, který jsme s bratrem dokončili,“ popisuje Maksym.
Nakonec však zasáhla jejich matka. „Řekla nám, že už o jedno dítě přišla a nedokáže snést, aby přišla o další. Přesvědčila nás, abychom odjeli. Nejprve jsme zamířili do Polska a odtamtud se dostali do České republiky,“ vysvětluje.
Bratři jsou na sebe mimořádně silně fixovaní. Nejen v osobním životě, ale také ve sportu, který se stal jejich největší životní motivací. „S bratrem jsme hrozně napojení. Kdo to nezažil, asi to nepochopí. Oblékáme se stejně, líbí se nám stejné holky a na spoustu věcí máme stejný názor. Nemáme skoro nic, jen svoje ruce, kterými se chceme proboxovat co nejdál,“ říká Pavel.
Chtějí pomoci především své rodině
Tvrdé práci se podle něj naučili už doma na Ukrajině: „Každý den jsme chodili třináct až patnáct kilometrů na trénink a po něm stejnou cestou zpátky. Jsme zvyklí dřít víc než ostatní.“
Pavel má za sebou tři amatérské zápasy a všechny vyhrál. Jeho bratr Maksym je ještě zkušenější – nastoupil k osmnácti duelům, z nichž sedmnáct ovládl a čtrnáct soupeřů ukončil ještě před limitem.
Pro oba bratry představuje box mnohem víc než sport. „Box je celý náš život. Chceme v něm dokázat maximum, protože je to jediná cesta, která nám může přinést lepší život. Většinu peněz, které za zápasy vydělám, stejně posílám mamince. Má tři práce a náš život opravdu není jednoduchý,“ říká Maksym.
Zároveň ale odmítá, aby lidé jejich příběh vnímali jako důvod k lítosti. „Nechceme si stěžovat a nepotřebujeme, aby nás někdo litoval. Stačí, když nás budete podporovat za to, co předvedeme v ringu. Uděláme všechno pro to, abychom vás nezklamali,“ dodává.
Oba bratry nyní čeká debut mezi profesionály na galavečeru GBO boxing New Era 2, který se uskuteční 4. září v pražském Sasazu. Jejich soupeře zatím organizace neoznámila. Hlavní zápas obstará souboj Vasila Ducára s Alexandrem Cvernou. V předzápase se představí také Lukáš Konečný proti Danielu Ickovi Klementovi, jejichž očekávaný střet už nyní vyvolává na české boxerské scéně živé debaty.