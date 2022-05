Hirt letí na Giru vzhůru. Co ho ještě čeká? Stoupání na Kolovrat i časovka

Závěr Giro d´Italia ČTVRTEK

18. etapa: Borgo Valsugana – Treviso

152 km, rovinatá, náročnost *, start: 13.40 (PP Eurosport) Měl by to být den pro sprintery, kteří dosud v horách „přežili“. Zároveň se jedná o poslední příležitost pro tyto rychlíky. Naopak závodníci celkového pořadí doufají, že půjde pro ně o klidnější den, při kterém si alespoň trochu odpočinou před náročným závěrem. Z Hirtova pohledu: Český vrchař patří právě ke skupině mužů z celkového pořadí. PÁTEK

19. etapa: Marano Lagunare - Santuario di Castelmonte

177 km, kopcovitá, náročnost ****, start: 12.10 V tomto případě mnozí předpokládají, že půjde o etapu pro denní únik. Nejtěžším úsekem dne bude stoupání na slovinský Kolovrat dlouhé 10,3 km. Z Hirtova pohledu: I pro něj by byl tento den dobrý z úniku, ale vzhledem k tomu, jak vysoko se pohybuje v průběžném pořadí, není příliš pravděpodobné, že by ho největší favorité nechali ujet. SOBOTA

20. etapa: Belluno – Marmolada

168 km, horská, náročnost *****, start: 12.15 V tuto chvíli to vypadá, že půjde o nejdůležitější etapu celého Gira. Pokud nezaúřaduje počasí, měli by adepti na celkové prvenství co nejlépe zvládnout známé stoupání Passo Pordoi, které je letos ve výšce 2239 metrů nejvyšším bodem celého Gira (prémie - Cimma Copi). Dojezd je na Passo Fedaia, 14 km dlouhém stoupání s maximem 18 %. Z Hirtova pohledu: I pro něj půjde o nesmírně důležitou etapu. Tyto těžké dny mu však svědčí, to, že patří mezi nejlepší vrchaře světa už na tomto Giru dokázal. „Je možné, že tady se pojede celý den nadoraz, že to favorité budou chtít udělat hodně těžké,“ tipuje Hirt. NEDĚLE

21. etapa: Verona - Verona

17,4 km, časovka, náročnost *** Ačkoliv je v sobotu na programu nesmírně náročný den, může se letos přeci jen stát, že o pódiu a umístění v top 10 bude rozhodovat až závěrečná časovka Z Hirtova pohledu: Je třeba říct si to upřímně, časovky nepatří zrovna k jeho silným disciplínám. Tato ale naštěstí není příliš dlouhá. I tak se v Hirtově případě bude jednat během jízdy spíš o co největší eliminaci ztrát. Pozn. Náročnost etap značí počet hvězdiček, nejtěžší jich mají pět.