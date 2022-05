Hirt o rozbitém kole na Giru: Tancovalo. Divili se, že jsem dojel

PŘÍMO Z ITÁLIE | Klobouk dolů před tím, co v úterní etapě přes Mortirolo dokázal jediný český účastník letošního Giro d´Italia Jan Hirt. Nejde přitom jen o fakt, že poprvé v životě ovládl etapu na podniku Grand Tour, ale hlavně o to, s jakými potížemi.

Už v dřívější fázi třítýdenního závodu si stěžoval, že jej trápily křeče. A v úterý se projevily znovu. „Během závodu jsem chvílemi ve sjezdu nevěděl, jestli mám sedět nebo jet ze sedla. A trápily mě ještě i poté v cíli ve stanu. Ani jsem se nemohl obléct, měl jsem dlaně i paže v křečích,“ vyprávěl český vrchař.

Na křeče mu pomáhá speciální ocet, který si nechal přivézt. Jenže ten mu v úterý z týmu zapomněli nachystat, takže ho během etapy k dispozici neměl.

Co však bylo ještě mnohem nebezpečnější, byly potíže s kolem. Ty se začaly projevovat, když se rozhodl ujet Alejandru Valverdemu, který byl tou dobou v celkovém pořadí 10 sekund před Hirtem. „Když jsem dojel Arensmana a potom i Käkmnu, nevěděl jsem pořád, co mám s kolem. Po dojezdu jsem viděl, že mám upínák zadního kola úplně venku, takže to kolo bylo úplně volné. Kvůli tomu mi skákal řetěz, vždycky když jsem zabral, mi skočil, takže to pořádně nešlo. Musel jsem tam dát velkou, která je trochu stabilnější,“ popisoval, jak problémy řešil při stoupání.

Jenže ještě mnohem horší to pak bylo při závěrečném sjezdu. „Kolo mi tam tancovalo. Z týmu mi říkali, že takhle snad ani není možné dojet etapu. Lítalo to zprava doleva. Ve sjezdu jsem věděl, že mám něco se zadním kolem, slyšel jsem, jak mi hrozně drhnul disk o brzdy, v zatáčkách jsem cítil, jak se to vlní. Snažil jsem se to sjet a hned v první zatáčce mi to trochu ustřelilo,“ zmínil i situaci, která vyděsila mnohé televizní diváky.

Zpomalte však, když si jedete pro životní úspěch. V serpentinách navíc nad sebou viděl Arensmana, který jej o vítězství mohl připravit. „Tak jsem si řekl: Nic, jeď, neriskuj příliš, ale nemůžeš úplně stát.“

Na místě je otázka, jak k takové technické závadě, která jezdce může hodně ohrožovat, vůbec může dojít? „Já nevím. Už loni na Kolem Romandie se mi něco takového stalo, ale tam to nebylo důležité.“

Důležité ale je, že včera už bylo kolo českého cyklisty v pořádku a on si dojel pro další hezké umístění a posun v průběžném pořadí.